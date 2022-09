CCR Metrô Bahia abre vaga exclusiva para mulheres na área de manutenção

A CCR Metrô Bahia abriu uma vaga exclusiva para mulheres, para o cargo de Agente de Atendimento e Manutenção. Quem tiver interesse no emprego pode se candidatar no site www.ccrmetrobahia.com.br. A inscrição é gratuita e pode ser feita até a próxima quinta-feira (15).

Para a vaga, é necessário ter Ensino Técnico em Eletrotécnica ou Eletromecânica. A candidata selecionada será responsável por realizar a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos que fazem parte do sistema de energia e rede aérea do metrô, seguindo todos os procedimentos de segurança e preservação do meio ambiente determinados pela empresa.

Segundo a CCR, o salário é compatível com o mercado e benefícios serão ofertados a quem for contratada. Mais informações estão disponíveis na plataforma de seleção.

A concessionária informou ainda que todo o cadastro em vagas de emprego é feito apenas pelo site oficial e não autoriza nenhum colaborador a solicitar dados pessoais de candidatos.

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;

Clique na aba ‘Contato’;

Depois, na área ‘Trabalhe Conosco’;

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;

Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.