CCR Metrô Bahia realiza workshop gratuito para jovens LGBTQIAPN+

A CCR Metrô Bahia realiza um workshop gratuito sobre mercado de trabalho e as novas tecnologias, com foco no LinkedIn, para jovens da comunidade LGBTQIAPN+. O encontro vai acontecer nesta sexta-feira (12), às 14h, na sede do Casarão da Diversidade, no Pelourinho, e vai capacitar cerca de 40 pessoas.

Esta é a segunda edição do workshop, que é fruto da parceria da concessionária com o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIAPN+ do Estado da Bahia (CPDD-LGBT). A mentoria será conduzida pelo coordenador de Gente e Gestão da CCR Metrô Bahia, Rafael Bastos, com o apoio de colaboradores voluntários da concessionária. A cada mês, a concessionária vai realizar uma edição do encontro, sempre com temas atuais e voltados, em sua maioria, para o mercado de trabalho. A primeira edição, ocorrida em julho, abordou o tema da educação financeira.

"Acreditamos numa sociedade diversa e inclusiva e realizar ações alinhadas com este entendimento é um compromisso da CCR Metrô Bahia. Buscamos promover iniciativas que contribuam para o desenvolvimento da nossa sociedade", explica Luana Xavier, analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.

Além das mentorias, a concessionária e o CPDD já realizaram diversas ações em conjunto, a exemplo dos eventos de orientação e mobilização social nas dependências do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, oferecendo pré-agendamento para assessoria jurídica gratuita para retificação de prenome e gênero, encaminhamento para tratamento de hormonização (hormonioterapia) e para serviços de ordem psicossocial, entre outros.

Serviço

O quê: Mentoria com o tema "Mercado de trabalho e as novas tecnologias – LinkedIn"

Quando: 12/08, às 14h

Mentor: Rafael Bastos, coordenador de Gente e Gestão da CCR Metrô Bahia

Onde: Casarão da Diversidade (Rua do Tijolo, nº 8, Pelourinho)

Público-alvo: 40 jovens aprendizes dos cursos profissionalizantes do Casarão da Diversidade