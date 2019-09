Cearense, Artur se motiva para marcar gol contra o Fortaleza

Aos 21 anos, Artur já é familiarizado com algumas rivalidades históricas do futebol brasileiro. Neste ano, jogou seus primeiros Ba-Vis, no ano passado esteve no Palmeiras e, mesmo sem entrar em campo, sentiu a atmosfera do clássico paulista entre o alviverde e o Corinthians. Em campo, disputou uma partida contra seu antigo vizinho de muro, o São Paulo, em partida pela Supercopa sub-20.

Contudo, a primeira rivalidade vivida pelo jovem atacante foi em sua terra natal: o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará. Artur cresceu em uma família que a maioria é torcedora do Vozão, arquirrival do próximo adversário do Bahia no Brasileiro.

O tricolor recebe o Leão do Pici dentro de casa amanhã, às 16h, para fechar o primeiro turno e, quem sabe, chegar aos 33 pontos - pontuação recorde para um time nordestino no Brasileirão de pontos corridos, além de se manter vivo na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América do próximo ano.

Artur se reapresentou ao Bahia reclamando de dores na coxa e chegou a ser dúvida para o jogo contra o Fortaleza. Todavia, o exame realizado durante a semana não apontou nenhuma lesão e por isso ele fica ao dispor de Roger Machado. Por conta de seus compromissos com a seleção olímpica, ele desfalcou o Bahia contra o Vasco na última rodada.

“Têm alguns [torcedores do Fortaleza] na minha família. Mas os principais torcem para o Vozão lá no Ceará. Então tomara que eu possa jogar e também fazer um gol no Fortaleza”, afirmou o camisa 98 em entrevista.

Apesar de já fazer uma campanha recorde na história do clube, Artur acredita que o Bahia vacilou e poderia estar em uma situação mais confortável dentro do campeonato. Sem especificar quais o jogos, ele aponta que o time deixou de fazer alguns pontos dentro de casa que poderiam contribuir para sonhos ainda mais altos.

Em seus domínios, o Bahia perdeu pontos para Cruzeiro (0x0) e Goias (1x1) e só foi derrotado para o Santos (1x0), na 10ª rodada. Contra o time paulista, inclusive, foi a última vez em que o tricolor saiu de campo derrotado. Desde então, acumula quatro empates e quatro vitórias.

“A gente veio para fazer história aqui no Bahia. Buscamos fazer história aqui no clube e nos sentimos muito importantes pelo que estamos fazendo”, declarou.

Artur vestindo as camisas de Bahia, Palmeiras e Ceará (Fotos: Felipe Oliveira/EC Bahia, Cesar Greco/AG. Palmeiras e Divulgação)

Pé no chão

Como de praxe, Artur afastou o clima de favoritismo para cima do Fortaleza. O time cearense é o 12º colocado, com 21 pontos e vem de uma derrota dolorida contra o Fluminense, dentro de casa, por 1x0.

“Jogo assim, o lado externo sempre propõe que a gente é favorito, mas a gente sabe que não. Jogo muito difícil, como foi contra o CSA. Todos falaram que a gente era favorito e foi um jogo muito difícil”.

Bahia e Fortaleza fazem o confronto dos dois nordestinos com melhor média de público no Brasileirão. O tricolor tem 24.427 de média, sétima melhor do Brasileiro e está logo atrás do time cearense, com seus 25.264 torcedores por partida.

*com supervisão do subeditor Miro Palma