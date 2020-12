Ceia de Natal harmonizada com vinhos: o guia completo

Se você é daqueles que não abre mão do vinho em ocasiões especiais já deve estar ansioso para abrir suas melhores garrafas no Natal. Eu estou! Mas assim como no São João e suas dezenas de preparos saborosos e condimentados, a ceia natalina pode conter ingredientes, molhos e acompanhamentos bem diversos e nada fáceis de harmonizar com vinho. Além disso, cada lar tem suas tradições e receitas afetivas: na casa da minha mãe, por exemplo, nada de pratos agridoces. E dependendo da quantidade de pessoas, sempre tem um churrasco!

Hoje, você vai aprender a fazer as melhores escolhas e, com ajuda da sommelière Letícia Spanholo, da Wine Spanholo, garantir dicas dos vinhos certos para uma ceia harmonizada. Por serem leves e fáceis de beber, todos os rótulos indicados a seguir (exceto os de sobremesa), são boas opções caso você só possa comprar uma garrafa.

Brancos mais encorpados, rosés de Novo Mundo e tintos leves com boa acidez combinam com Peru, Tender e até mesmo um Bacalhau à Gomes de Sá (Foto: Baú de Memórias Foto e Vídeo) Tintos leves e com boa acidez combinam com Peru, Tender e até mesmo um Bacalhau à Gomes de Sá (Foto: Baú de Memórias Foto e Vídeo) Para sobremesas leves, como sorvetes de frutas e saladas de frutas, aposte em um espumante moscatel (Foto: Baú de Memórias Foto e Vídeo) Para chocotones, brownies, brigadeirões e tortas com oleaginosas, vinhos do Porto harmonizam com perfeição (Foto: Baú de Memórias Foto e Vídeo)

Recebendo pessoas

Para dar boas-vindas aos convidados ou simplesmente não ir direto para a ceia, muitos servem tábuas com queijos, charcutaria, pães, geleias e oleaginosas; ou até mesmo uma saladinha leve. Comece os trabalhos abrindo um bom espumante, que tem uma proposta festiva e é considerado um curinga em harmonizações. Se você é muito fã deste tipo de bebida, pode, inclusive, optar por mantê-la durante toda a noite — bastando escolher um exemplar com mais estrutura. Os espumantes elaborados pelo método tradicional (ou Champenoise) são ótimas pedidas para acompanhar toda a ceia.

Para sair do óbvio, a dica da sommelière Letícia Spanholo é o Cava Segura Viudas Reserva Heredad (R$ 299, na Wine Spanholo), da Catalunha/Espanha. De cor amarelo-palha e com perlage finíssima, destacam-se os aromas de brioche, frutas frescas, mel e flores brancas. Na boca é agradável, cremoso, intenso e volumoso, com sabores de frutas secas e nozes.

Ceia com Peru e Chester

Clássico e emblemático tal qual um BA-VI, o Peru de Natal é uma caixinha de surpresas. Pode ou não ser agridoce; pode ou não conter molhos cítricos e com especiarias; e sua carne, apesar de branca, é mais densa e marcante. “Um tinto leve, macio e menos tânico é a escolha certa para não deixar a refeição pesada. Um bom Pinot Noir sul-americano ou um até mesmo um Sangiovese, como o sedoso Vittorio Emanuele Sangiovese Puglia IGT (R$ 60, na Wine Spanholo), caem muito bem”, indica Letícia.

Uma alternativa sensacional para acompanhar o Peru e o Chester, até mesmo se suas receitas forem agridoces, é o vinho laranja. “O Shabo Rkatsiteli 2018 (R$ 160) é uma bebida encorpada, com boa acidez e levemente tânica; com sabor de laranja, notas florais e toque tostado. No olfato traz ainda notas de mel, damascos cozidos e especiarias. E o mais interessante: é proveniente do Cáucaso, onde vinhos deste tipo surgiram”, revela a sommelière.

Love me tender

O tender é uma carne macia, suculenta e com leve toque defumado — normalmente servida com molhos adocicados e com cravos. O caminho sugerido pela sommelière Letícia Spanholo é o dos vinhos leves e com elevada acidez. “Harmonizam bem desde os espumantes secos, como o Prosecco Valdorella (R$ 89 na Wine Spanholo); brancos sem barrica como o Encostas do Bairro (R$ 50) e rosés mais delicados com o Valdorella Rosé (R$ 89); até tintos leves, como Los Thibas Pinot Noir (R$ 50) e Sangiovese Vitório Emanuelle, que possuem taninos incrivelmente elegantes”, recomenda.

Quando o peixe é destaque

No cardápio da sua casa, a estrela é um preparo com peixe – com destaque para o bacalhau? Então, deixa eu te contar: dependendo da receita, você pode ser muito feliz com brancos ou tintos! Para harmonizar com receitas de Bacalhau às Natas, à moda Brás ou que levem molhos com derivados do leite, opte por brancos portugueses mais encorpados ou um chardonnay mais estruturado, com rápida passagem por barricas de carvalho.

A sommelière Letícia Spanholo propõe sem medo o Terra Mater Vineyard Chardonnay (R$ 75, na Wine Spanholo), que também tem acidez vibrante e ajuda com a untuosidade das receitas portuguesas. Se não tiver leite ou queijo e for um preparo com bastante azeite, você também pode optar por um Vinho Verde branco.

Mas é aí que está: nem todo mundo é fã de vinho branco. “Sempre me perguntam se essa harmonização é uma regra e explico que não. Por que se restringir, se existem opções extraordinárias em tintos? Gosto muito do Evidência Dão Tinto D.O.C. (R$ 75) — um vinho tinto de médio corpo, direto e frutado, com acidez e frescor”, aponta Letícia.

Enfim, a sobremesa

Para muitos, a sobremesa é a etapa mais esperada da noite — e também pede um bom vinho para acompanhar. A dica é escolher rótulos no mesmo grau de dulçor e “densidade” das receitas, para que nenhum se sobreponha ao outro.

Um exemplo: para competir de igual para igual com o sabor marcante e com os altos níveis de gordura do chocolate, combine brownies, brigadeirões e mousses de chocolate com Vinho do Porto. “O Dom Manuel Porto Tawny (R$ 98, na Wine Spanholo) traz a estrutura e o açúcar necessários para uma experiência saborosa. Já para sorvetes de frutas, saladas de frutas, cheesecakes e torta de maçã, sugiro Espumante Moscatel Vitório Emanuelle (R$ 50) - leve, frutado e refrescante como essas sobremesas”, esclarece Letícia.

Outro estilo de vinho saboroso para harmonizar com as sobremesas de Natal é o Late Harvest, licoroso elaborado com uvas sobremaduras. “O Bridão Colheita Tardia Branco 2016 (R$ 89) é uma pedida maravilhosa para acompanhar panetones clássicos. Para deixar a experiência ainda mais interessante, recheie o panetone com sorvete e regue-o com o vinho licoroso. Fica incrível!”, sugere.