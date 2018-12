Ceia de Natal: Saiba onde encomendar comidas para as festas de fim de ano

O Natal é uma das datas mais esperadas do ano, tanto pelo clima de amizade e carinho que toma conta das pessoas quanto pelo momento da ceia. E se você é daqueles que não gosta de ficar horas na cozinha ou que não tem tantos dotes culinários, não precisa se preocupar.

O BAZAR fez uma lista com alguns lugares em Salvador que aceitam encomendas para não deixar ninguém passar vergonha a ceia. Confere essas dicas e se prepara

Chester desossado recheado com ricota, abobrinha e bacon é uma das possibilidades do La Pasta Gialla (Foto: Divulgação)

La Pasta Gialla

O menu sugerido pelo chef Sergio Arno inclui entradas como mousse de queijo com presunto parma e figo que pode ser comprado por R$98 (500g) R$ 156,80 (800g) e a Caponata Natalina com pimenta dedo de moça que custa R$ 94 (kg). De prato principal tem chester desossado recheado com ricota, abobrinha e bacon, que acompanha um cacho de uva glaciado, cerejas e alecrim, custa R$ 290 e serve até 10 pessoas. O restaurante, que fica na Pituba, serve também opções de lombo de porco e tender em pratos que servem de 4 a 10 pessoas. Para a sobremesa, dá para levar Tiramissu que custa R$ 120 por quilo e a torta búlgara com mousse de morango, que serve aproximadamente 15 pessoas e custa R$ 130. Reservas devem ser feitas no número (71) 3011-6599 ou no e-mail salvador@lapastagialla.com.br.

A torta Red Vevelt está no cardápio de encomendáveis da Coffeetown (Foto: Divulgação)

Coffeetown

Na cafeteria que fica no Corredor da Vitória, também dá para encomendar desde a entada à sobremesa. Entre entradas e acompanhamentos disponíveis estão as saladas, como o mix de folhas com creme de gorgonzola e nozes (R$70 – 500g), salada colorida de lentilhas (R$50 – 500g) e salpicão (R$ 80 – 500g). Entre as sugestões de pratos principais, tem o Coffeetown Turkey, um Peru desossado com Maple (R$160/kg), Bacalhau com natas (R$ 180/kg) e outras opções em Lombo suíno, Pernil e Tender. Para sobremesa, tem a Apple Pie (R$ 130), Cheesecakes (R$ 140/R$ 150) e a Red Velvet (R$ 140). Pedidos podem ser feitos até 20 de dezembro (para entregas de 23 a 25) e até 27 de dezembro (para entregas de 30 a 31).

Cuscuz Marroquino com Paleta de Cordeiro Desfiada ou Camarão do restaurante Coentro custa R$ 160/kg (Foto: Divulgação)

Coentro

O restaurante traz um cardápio de Antepastos, Pratos e Sobremesas mais leves. As Focaccias e Pão Low Carb (de R$ 40 a R$ 46) são destaques, ao lado do Ceviche de Cogumelos (R$ 100/kg) e da Caponata de Legumes (R$ 60/kg). Os Quiches Low Carb também chamam atenção em dois sabores: Peru com Figo e Damasco (R$ 140 [M] e R$ 160 [G]) e Camarão (R$ 160 [M] e R$ 190 [G]). A chef Karine Poggio ainda sugere delícias como Cuscuz Marroquino com Paleta de Cordeiro Desfiada ou Camarão (R$ 160 e R$ 180/ kg) como Pratos Principais e Bolo de Cacau com Coco e Frutas Vermelhas (R$ 120) e Cheesecake Low Carb de Morango (R$ 180) como Sobremesas. Os pedidos podem ser feitos pelo (71) 99181-0669 (WhatsApp).

Chef Gleiciane Ramos

A chef de cozinha irá oferecer um cardápio que inclui Peru, Chester e Lombo nos tamanhos P (R$ 170), M (R$ 200) ou G (R$ 250), Bacalhau por R$180/kg, Tender preparado com especiarias (R$ 100) e salmão (R$ 190 - 1,5kg). A encomenda pode ser feita até quinta-feira através do telefone, Whatsapp ou Instagram. O pagamento pode ser feito por transferência bancária, sendo metade dele efetivado quando a encomenda for feita e a outra metade paga na hora da entrega. O cliente pode ir buscar o pedido (em endereço e horário combinados no momento do pedido) ou pode pagar uma taxa extra para que a encomenda seja entregue em casa.

A famosa cheesecake de doce de leite está na lista de pratos que podem ser encomendados no Pasta em Casa (Foto: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO)

Pasta em Casa

No Rio Vermelho, o restaurante recebe pedidos até o meio-dia do dia 23. No cardápio, o cliente encontra pães de azeitonas verdes (R$ 49) e de calabresa (R$ 56), terrine de queijo de cabra com purê de damascos (R$ 135), além de sete tipos diferentes de lasanha, com preços que variam entre R$ 67 a R$ 97, ravioli de queijo de cabra e aroma de limão siciliano a R$ 97, pernil de cordeiro a R$ 116 e paleta suína com ervas a R$ 79. Para a sobremesa, o local disponibiliza opções já conhecidas do público, como a cheesecake de doce de leite e flor de sal e a torta mousse de chocolate, ambas a R$ 91,20. A retirada do pedido é feita na loja na Rua Professora Almerinda Dultra, 67. O telefone para contato é (71) 3334-7232. O pagamento pode ser efetivado por cartão, dinheiro ou cheque.

A Empanadelas tem combos disponíveis para a data (Foto: Divulgação)

Empanadelas

As encomendas devem ser feitas até sexta-feira. O cardápio para o final de ano oferece uma novidade: uma árvore de pãezinhos com 35 unidades (sem recheio) a R$ 48. Também é possível encontrar pães metro salgado (R$ 40) e doce sabor doce de leite (R$ 35), e combos que incluem diversos produtos a depender do tamanho da festa. No combo Mesa Cheia, por exemplo, vem com uma torta de churros, um panetone, um pão recheado e um Bolo Reis ou de ameixa ao custo de R$ 199. Já o combo Petit Comitê, por exemplo, para reuniões menores, vem com um bolo de ameixa ou reis e um bolo salgado, sai por R$ 59,90. O local também oferece um combo Diet, que consiste em um bolo diet com cobertura de ameixa, bolo salgado, geleia diet, doce diet a R$ 91,90. Pedidos podem ser feitos por telefone ou WhatsApp, através dos números 3166-6666 e 99170-2054. O pagamento pode ser feito em dinheiro, cartão ou transferência bancária. A loja oferece serviços de delivery, mas a encomenda também pode ser retirada no local.

Tuty por Paty

O cardápio oferecido pelo restaurante terá pratos tradicionais como tender com maçã a R$ 270, pernil de porco a R$ 320, quiches com valores que variam entre R$ 200 e R$ 210, bacalhau à portuguesa (2kg - R$ 280), salmão em redução de laranja e alho poró (1 peça - R$ 270), costela suína a R$200, e terrines que custam entre R$ 230 e R$ 250. O cardápio também oferece opções para sobremesa como a torta de nozes com fios d’ouros e baba de moça no valor de R$ 270 e ainda tortas de casadinho ou Nutella, que custam R$ 250. O restaurante fica na Rua Aloísio de Carvalho, 2, na Vitória, aceita encomendas até terça-feira pelo telefone 2132-6728, WhatsApp 98153-5998 ou por email: atendimento@tutyporpaty.com. O pagamento deve ser realizado metade quando for feito o pedido e a outra metade até o dia 20 de dezembro e pode ser feito em dinheiro, cheque ou transferência bancária. O local não trabalha com entregas ou recipientes próprios, clientes que optarem pelo serviço devem levar o prato ou pote onde será colocado o pedido.

Alice Eventos

A cozinheira recebe encomendas até amanhã para a ceia de Natal. Os pratos disponíveis para pedidos são os clássicos da data como o peru (R$ 280), Tender (R$ 130), Chester (R$ 150), arroz com passas (R$ 50), a farofa (R$ 50/kg) e o salpicão (R$ 130/kg). Alice também recebe encomenda de tortas salgadas de frango (R$ 100), bacalhau (R$ 120), camarão (R$ 120) e de torta doce para a sobremesa (R$ 120). Clientes podem pedir pratos que não estão no cardápio. O pagamento é feito em forma de depósito bancário e é preciso ir buscar os pratos prontos. Para pedidos e mais informações, basta falar com a própria cozinheira pelo WhatsApp (71 98732-6697).

As tortas salgadas são atração do Temperos da Cinha (Foto: Divulgação)

Temperos da Cinha

Pedidos podem ser feitos até quinta-feira. No cardápio, as tortas salgadas de bacalhau, camarão, carne seca com banana, que custam R$ 150 cada e frango, por R$ 130. Tem também o clássico salpicão, que serve 15 pessoas e custa R$ 150; o arroz de forno com bacalhau e brócolis serve 10 pessoas e custa R$ 160. O Bacalhau Mediterrâneo (com batatas, brócolis, ovos cozidos, azeitonas e pimentão) para 10 pessoas custa R$ 190. Já o bacalhau à moda custa 140 e também serve 10 pessoas. O Rondeli de Ricota com Nozes custa R$ 170 e é feito com massa artesanal, recheada com ricota e nozes, servido ao molho sugo ou de queijo, também para 10 pessoas. O pagamento pode ser feito em espécie, cartão de débito ou crédito. As encomendas devem ser feitas pelo WhatsApp nos números (71) 99333-8885 e (71) 99616-4418.

Bacalhau com natas é um dos pratos do Solar Gastronomia que pode estar em sua ceia (Foto: Divulgação)

Solar Gastronomia

São quatro tipos de assados: pernil de cordeiro (acompanha cuscuz marroquino ou farofa) e custa R$ 105/kg, a paleta suína que acompanha farofa ou arroz de ervas e custa R$ 78/kg, costela suína, que acompanha batata salteada com ervas ou farofa, que sai por R$ 80/kg e cupim assado que acompanha farofa e sai por R$ 68/kg. Também dá para comprar travessas de Filé Mignon ao Molho Roquefort (R$ 175), Filé Mignon ao Molho de Cogumelos Frescos (R$ 185), Bacalhau com Natas (R$ 270), Risoto de Camarão com palmito fresco e açafrão (R$ 275) e batata gratinada com dois queimjos e molho branco (R$ 70). Todas as travessas servem até seis pessoas, com excessão da batata gratinada que serve até oito. Também tem opções de salada: Maionese de Camarão (que serve até oito pessoas e custa R$ 250) e a salada Oriente, com cordeiro desfiado, pimentão vermelho, pimentão amarelo e abobrinha salteados no gengibre com especiarias, amêndoas, uva passa, semolina e canela, serve até seis pessoas e custa R$ 155. Também dá para escolher mais porções dos acompanhamentos dos assados. As sobremesas servem até dez pessoas: Crumble de Maçã com Castanhas (R$ 110), Palha Italiana (R$ 80) e Pudim te tapioca com coco Queimado (R$ 80). Os pedidos podem ser feitos até sexta às 17h através do e-mail contato@restaurantesolar.com ou pelo WhatsApp (71) 99133-7526. Devem ser retirados até a véspera de Natal entre 10h30 e 14h.

Perini

A rede prepara pratos clássicos, como peru, Chester, tender, leitão, lombo e pernil assados e opções mais gourmet para completar a harmonização e o sabor à mesa. São 11 opções de cestas natalinas que combinam bebidas (whiskies, vinhos, champanhes, vodcas e cervejas especiais), frios, doces, massas, frutas, chocolates e o indispensável panetone, produzido artesanalmente pela Perini. Para fugir dos itens mais convencionais, há cestas com geleias, cafés e molhos especiais, tudo para dar à receita do cliente o melhor sabor e garantir muitos elogios dos familiares e amigos a partir de R$ 99,00. Há ainda a possibilidade de encomendar cestas personalizadas. Outras delícias típicas do Natal que vão dar um toque especial aos encontros de final ano são o stolen (pão alemão doce, macio, com aroma cítrico e com marzipã dentro), o gallup, que é uma versão mais elaborada do panetone; e o Amsterdã (um pão doce caprichado no recheio e cobertura).

Todos os itens podem ser encomendados, pessoalmente, nas lojas da Graça, Pituba, Barra e Vasco da Gama. As encomendas para a ceia do dia 24 de dezembro podem ser realizadas nas lojas até 24 horas antes da entrega. Para quem deseja garantir os itens da noite de Réveillon, o pedido deve ser feito até o dia 30 de dezembro. Mais informações no 2108-0008.

*Integrante do programa Correio de Futuro com orientação do editor Victor Villarpando