Ceia junina está mais barata que no ano passado, mas é preciso correr

Que o brasileiro deixa tudo para a última hora já não é novidade, mas essa mania pode custar caro. Quando o São João se aproxima é normal o movimento crescer nas feiras, e com ele os preços. Alguns produtos ficam até 25% mais caros em questão de dias, por isso, a dica é comprar o milho, o amendoim, o licor... o quanto antes.

O CORREIO foi à feira e comprou a ceia de São João por R$ 126,90. Em 2018, a despesa foi de R$ 129,90. No total, cinco produtos estão mais baratos: milho, amendoim, coco, massa de aipim, e massa de carimã. O aipim puro está com o mesmo valor do ano passado. Já a laranja, licor e jenipapo registraram alta.

Na feira de São Joaquim, em Água de Meninos, o movimento de clientes era fraco nesta sexta-feira (14), em parte por causa da paralisação geral que afetou também o transporte público e em parte pela mania dos brasileiros de deixar para comprar os produtos em cima da hora. Sorte de quem se adiantou, como a turismologa Rosalice Matos, 51 anos.

“Comprando com antecedência os preços são mais baratos, por isso, sempre compro nessa data. Quanto mais próximo da festa, mais caro. É importante também pesquisar porque os valores variam dentro da feira. Ano passado, paguei R$ 50 no amendoim. Este ano estou levando a mesma quantidade por R$ 35”, afirmou.

Rosalice sempre compra os produtos com antecedência (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

O queridinho das quermesses é um dos produtos com o preço mais variável. A lata do amendoim na feira de São Joaquim está variando de R$ 5 à R$ 15, dependendo do tamanho da vasilha. Já o saco com até 15 kg está saindo, em média, por R$ 40. A mudança dos valores segue a lei da oferta e da procura, por isso, sobe e desce a cada dia.

A dica da coordenadora técnica da Ceasa, Josivete Lopes, é de que, se possível, os consumidores façam as compras ainda nesta semana. Na feira da última quarta (12), o saco de amendoim com 15 kg estava custando entre R$ 45 e R$ 50 – bem mais barato do que em maio, quando variava entre R$ 60 e R$ 70. Em junho de 2018, ele alternava entre R$ 50 e R$ 60. No entanto, a tendência é que, na próxima semana, ele volte a ficar mais alto.

“Quando vai chegando mais perto, pela proximidade mesmo, o preço vai aumentando. A gente não sabe como vai se comportar na próxima semana, mas, para quem quer comprar mais barato, talvez seja melhor comprar logo agora”, explica.

O amendoim está mais barato que no ano passado (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Rei

Com o milho, foi a mesma coisa. Em 2018, o cento custava R$ 50. Já em maio deste ano ficou entre R$ 55 e R$ 60. Esta semana, dava para encontrar entre R$ 45 e R$ 55, ou até mais barato. O feirante Elias Santana, 67, está vendendo cem unidades por R$ 40, mas já avisou que o preço vai subir 25%.

“A partir da próxima semana a gente começa a pedir R$ 50 pelo cento. Trabalho há 26 anos na feira e as pessoas sempre deixaram para comprar os produtos em cima da hora. Todo ano é a mesma coisa. Os dois dias antes da festa são os mais movimentados”, disse.

Este ano as espigas estão grandes e bonitas, mas é preciso alguma experiência para comprar o produto certo. “Esse está muito maduro para ser cozido, freguesa. Ele é melhor para quem vai fazer mingau. Como a senhora vai fazer bolo e comer cozido é melhor escolher uns mais branquinhos’, orientou um feirante.

Elias contou que os clientes sempre deixam para a última hora (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

De acordo com o IBGE, produtos derivados do milho, como o fubá, tiveram uma variação negativa em maio, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA): os preços caíram 6,81% no mês passado na comparação com abril. No entanto, em maio de 2018, a variação negativa foi de 10,97%.

O milho verde em conserva, por outro lado, está com preços mais altos. Em maio de 2019, na Região Metropolitana de Salvador, os preços acumularam uma alta de 3,02%, na comparação com abril, contra uma variação negativa de 0,59%, em 2018.

Laranja está mais cara (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Produtos

Entre os principais produtos da ceia pesquisados pela Ceasa, a laranja e a mandioca foram as únicas que não tiveram muita variação de maio para junho: o cento da primeira continuou por preços entre R$ 30 e R$ 35, enquanto o saco de 30 kg da segunda ficou na faixa dos R$ 30. No ano passado, o aipim também estava de R$ 30.

Já a laranja estava mais barata em 2018: o cento saiu por até R$ 25 no período junino. No entanto, os preços tinham sido fortemente influenciados pela greve dos caminhoneiros, que aconteceu no fim de maio de 2018. Nesta sexta, o CORREIO encontrou na feira de São Joaquim o centro por até R$ 18.

O aipim está com o mesmo preço do ano passado (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Quem quiser mais praticidade pode optar pela massa do aipim. No ano passado ela era vendida por R$ 5. Agora, está de R$ 4. Todos os anos, nesta época, o marinheiro Anderson Bago, 39, deixa o trabalho por alguns dias para ajudar a mãe com a produção de massa de aipim e carimã, além da venda de coco seco. São horas a fio descascando, lavando, enxaguando e moendo o alimento.

“A barraca pertencia a meu avô e depois passou para minha mãe. Ela já tem 20 anos aqui. A gente percebeu que aumentou a procura pelos produtos, mas o movimento fica maior nos próximos dias. O preço de R$ 4 é o mesmo do ano passado, mas vamos vender de R$ 5 na próxima semana (aumento de 25%)”, contou Anderson.

Andando pela feira é possível encontrar coco seco de R$ 0,50 à R$ 2, dependendo do tamanho. No ano passado, ele estava de R$ 3 a R$ 5.

Anderson avisou que os preços vão subir a partir da próxima semana (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Bebida

A bebida mais tradicional da festa, o licor, está sendo vendido, em média, por R$ 20 o litro. Em 2018, variava de R$ 10 a R$ 20. Na feira de São Joaquim o endereço da bebida está na ponta da língua dos feirantes, a barraca de Seu José. O comerciante de 74 anos é figura conhecida entre os frequentadores e contou que nesta época do ano o movimento aumenta 40%.

“Comecei a trabalhar na feira em 1964 e, na verdade, a vendagem já foi melhor. Cheguei a vender 100 caixas (cada uma tem 12 garrafas) do dia 1º até o São João, hoje, com a concorrência de Cachoeira, vendemos umas 20 caixas”, contou.

Os sabores são variados, como amendoim, maracujá, e cajá, mas o queridinho do público é o de jenipapo. Andando pela feira é possível encontrar a calda do jenipapo para fazer o licor, por R$ 4 o litro, ou ainda a própria fruta, para aqueles consumidores mais raiz.

José Antônio Oliveira é figura conhecida na feira de São Joaquim (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Seu Hilário Barboza, 69, era só sorrisos nesta sexta. Na barraca dele os frutos estavam enormes, o que atraiu a atenção do público. “O São João é uma festa muito boa e eu adoro a feira nesta época do ano. Chego aqui às 4h e vou embora às 17h”, disse.

No ano passado o CORREIO encontrou 100 unidades de jenipapo sendo vendidas por R$ 40, mas os frutos estavam quase estragados. Por conta de greve dos caminhoneiros a qualidade do produto foi comprometida e os feirantes fizeram uma queima de estoque. Este ano, cada unidade está custando, em média, R$ 1.

A maioria dos produtos da ceia do São João vêm da Bahia. O milho tem o maior percentual: 85% da mercadoria que chegou à Ceasa em maio veio de cidades baianas, especialmente de Irecê, Rio Real, Boa Vista do Tupim e Cruz das Almas.

Hilário está confiante nas vendas (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

A Bahia, inclusive, é o quinto maior produtor de milho (em espigas) do Brasil - só fica atrás de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Em 2017, quando foi realizado o Censo Agropecuário, a produção do estado foi de quase 24 mil toneladas. A maior parte dessa produção vem do município de Sátiro Dias, que é o quinto maior produtor do Brasil, com 6,7 mil toneladas.

Já a safra de amendoim, em maio de 2019, foi de 4,5 mil toneladas. A Bahia é o quarto maior produtor do Brasil. Já com a mandioca, o estado ocupa a terceira posição, no país, com 1,8 milhão de toneladas em maio de 2019.

Jenipapo teve alta, mas o preço de 2018 foi influênciado pela greve dos caminhoneiros (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Os mercados municipais de Periperi, Itapuã, Dois de Julho, Jardim Cruzeiro, Castelo Branco, Cosme de Farias, e IAPI, terão funcionamento especial entre os 20 a 22 de junho, das 07hs às 18hs. Na véspera da festa, no domingo (23), eles vão abrir às 7h e fechar às 13hs.

Confira onde comprar a ceia pronta

Quem não sabe cozinhar ou prefere um pouco mais de comodidade pode evitar o trabalho de ter que preparar a própria ceia junina. Há opções para todos os gostos: os quitutes podem ser comprados por encomenda, de forma bem personalizada, ou a pronta-entrega.

Na Perini, por exemplo, os clientes podem encontrar todos os principais produtos da época à venda.

“A expectativa de vendas de produtos juninos da Perini é crescer 10% em relação ao mesmo período de 2018. São diversos itens típicos à base de milho, aipim e tapioca, como bolos, mingaus, amendoim cozido, lelê, arroz doce e outros quitutes”, afirmou o gerente de negócios da empresa, Marcelo Bueno.

A previsão de aumento de 10% em relação ao ano passado também é a mesma da rede GBarbosa. Através da assessoria, a rede destacou que, este ano, a festa envolve um feriado prolongado. Entre os produtos, serão oferecidos bolos que custam a partir de R$ 16,99, quilo.

Na Casa de Noca, a proprietária Maria de Fátima Ribeiro acredita que as vendas dos produtos, de uma forma geral, devem ser melhores do que no ano passado. Os pratos típicos começaram a ser ofertados no início do mês.

“Ano passado foi tudo muito devagar, por causa da greve (de caminhoneiros), da crise. Ainda tenho licor do ano passado. Agora, a economia está melhorando, então espero que melhore, mas não deve ser maior do que 15% a 20% a mais”, estima.

Com ajuda dos chefs responsáveis, o CORREIO separou três possíveis opções de ceia junina pronta – que vão desde as encomendas até a pronta-entrega.

Confira as três ceias:

1. Ceia personalizada para 10 pessoas – A pedido do CORREIO, a chef Brenda Ramos, proprietária da empresa Cozinha e Afeto, montou um exemplo de ceia básica para 10 pessoas. Todos os itens têm preparação caseira.

(Foto: Divulgação)

Alimentos inclusos:

1 bolo de milho com goiabada

1 bolo de aipim

3kg de amendoim cozido

10 canjicas (em potinhos de 200 ml, prontos para serem colocados na mesa)

10 espigas de milho cozidas com molho de manteiga, parmesão e ervas

10 laranjas de umbigo cortadas

pipoca em saquinhos personalizados

10 pamonhas

Valor total: R$ 650. Essa mesma ceia, para a mesma quantidade de pessoas, pode ser adaptada com produtos diet. Nesse caso, a ceia diet sai por R$ 730. O preço não inclui o frete, que é negociável.

Encomendas: para o São João podem ser feitas até sexta-feira (21), até às 18h.

Contato: (71) 98705-6878/ Instagram @brenda.cozinhaeafeto

2. Ceia com produtos avulsos – Na Casa de Noca, é possível encomendar os produtos avulsos ou tentar montar uma ceia. Com informações da proprietária Maria de Fátima Ribeiro, o CORREIO separou os principais itens da festa.

Alimentos inclusos:

1 bolo de aipim (normal ou caramelizado) – R$ 55 (existe uma opção maior, que custa R$ 75)

1 bolo de tapioca caramelizado – R$ 55 (existe uma opção maior, que custa R$ 75)

1 bolo de carimã – R$ 55 (existe uma opção maior, que custa R$ 75)

1 bolo de laranja (caramelizado ou puro) – R$ 55 (existe uma opção maior, que custa R$ 75)

1 kg de canjica – R$ 40

1 kg de lelê – R$ 45

1 litro de licor – R$ 19,90 (os preços vão até R$ 43, que é um licor artesanal produzido em Jequié)

1 kg de amendoim coberto – R$ 39,90

1 kg de amendoim torrado com alho – R$ 39,90

1 saco de balas de jenipapo com 182g – R$ 8,41 (o quilo custa R$ 46)

Valor (soma dos valores dos produtos): R$ 413,11

Encomendas: podem ser feitas até quinta-feira (20)

Onde: Rua Espírito Santo, nº 106, Pituba

Contato: (71) 3344-2336

3. Ceia preparada com produtos de pronta-entrega – Com produtos encontrados na Perini, o CORREIO listou os principais itens para uma ceia que poderia servir a 10 pessoas.

Na Perini, é possível encontrar os principais sabores de bolos típicos (Foto: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO)

Alimentos inclusos:

10 pamonhas de 152g (cada uma por R$ 9,56) – R$ 95,60 (quilo por R$ 62,90)

4 pratinhos com bolo de tapioca com 204g cada (a unidade por R$ 8,14) – R$ 32,56 (quilo por R$ 39,90)

4 pratinhos com bolo de carimã com 288g cada (a unidade por R$ 11,49) – R$ 45,96 (quilo por R$ 39,90)

2 bolos de fubá pequenos com 180g cada (unidade por R$ 9,70) – R$ 19,40 (quilo por R$ 53,90)

3 kg de amendoim cozido – R$ 119,70 (quilo por R$ 39,90)

3 canjicas de tamanho médio com 384g cada (unidade por R$ 14,21) – R$ 42,63 (quilo por R$ 37)

1 kg de arroz doce – 39,90

10 acacás ao leite de 54g cada (unidade por R$ 3,23) – R$ 32,30 (quilo por 59,90)

1 potinho de paçoca Yoki no tablete (352g) – R$ 11,90

1 potinho de pé de moleque Yoki – R$ 11,90

Valor (soma dos valores dos produtos): R$ 451,85

Onde: Lojas da Perini na Pituba, Graça, Barra e Avenida Vasco da Gama

Casas de bolo estimam crescimento de até 40% nas vendas

Em Salvador, as casas especializadas em venda de bolos estão com expectativas positivas para o período do São João. Em algumas empresas, o aumento de faturamento pode chegar a ser 40% maior do que nos outros meses.

É o caso da gerente da loja Villa dos Bolos, Lídia Oliveira, que está percebendo aumento no movimento desde o começo de junho. A loja vende, em média, de 120 a 160 bolos por dia, mas estima aumento de 40% nas vendas.

Na Villa dos Bolos, a expectativa é de que as vendas aumentem 40% (Foto: Marina Silva/CORREIO)

“Atribuo isso não apenas ao São João, mas também ao encerramento das rezas de Santo Antônio e das festividades das escolas e empresas. O sabor mais procurado é o de milho cremoso, ele superou até o de aipim. Tapioca e carimã também saem bastante”, afirma Lídia.

Durante a entrevista o movimento de clientes na loja foi intenso e funcionários contaram que não estão tendo tempo de repor a vitrine, devido à demanda.

Já na Sodiê Doces, a previsão é que as encomendas sejam até 20% maiores do que no mesmo período do ano passado, de acordo com uma das sócias da empresa, Rosane Barreto. “A expectativa do comércio dessa época é grande, especialmente para a gente, que trabalha com produtos específicos”, diz.

Bolos típicos estão sendo vendidos com desconto na Sodiê Doces (Foto: Divulgação)

A procura pelos bolos com sabores típicos aumentou desde o início do mês.

“Estou sentindo que o clima desse ano está diferente. As pessoas estão mais animadas (com o São João), falando mais, por isso a gente acredita que vai ser melhor que no ano passado”, completa.

Os bolos recheados – beijinho, paçoquinha e Charge – fazem parte do cardápio da empresa. No entanto, eles estão com desconto específico para o São João: o de beijinho, cujo quilo normalmente custa R$ 57, sai por R$ 53,90; os de paçoquinha e Charge, que estão com o mesmo valor promocional, costumam ser vendidos por R$ 60.

Confira onde 10 locais para comprar ou encomendar bolos típicos juninos

1. Sodiê Doces

Sabores: bolos recheados de paçoquinha, chocolate Charge e beijinho; bolos caseiros de milho, laranja, aipim, carimã e tapioca;

Encomendas: podem ser feitas até sexta-feira (21), com pronta-entrega até o dia 24;

Valores: bolos recheados – kg por R$ 53,90; bolos caseiros (20 cm) – R$ 18;

Onde: loja no Extra Paralela;

Contato: (71) 3363-5466 ou pelo Whatsapp (71) 99253-4050

2. Tortarelli

Sabores: bolo de fubá com goiabada, tapioca, milho, laranja, carimã;

Valores: R$ 23 (6 fatias); R$ 35 (12 fatias);

Encomendas: podem ser feitas até sábado (22), com a pronta-entrega na loja da Pituba;

Onde: Salvador Shopping, Pituba e Shopping Barra;

Contato: (71) 3344- 2022

3. Dona Ana Bolos Artesanais

A Dona Ana Bolos Artesanais vai aceitar encomendas até domingo (Foto: Divulgação)

Sabores: milho, tapioca, carimã, aipim, laranja e cenoura com chocolate.

Encomendas: podem ser feitas até domingo (23)

Valor: R$ 18,00 (tamanho 20 cm)

Contato: (71) 98170-0986

4. Villa dos Bolos

Sabores: amendoim, aipim, carimã, laranja, milho, milho cremoso e tapioca.

Encomendas: podem ser feitas até terça-feira (18), através do telefone (71) 3184-6324.

Valores: variam de R$10 a R$ 20 – bolo de 20 cm.

Local: Avenida Cardeal da Silva, nº 447, Federação

Contato: (71) 3184-6324

5. Doce Fatia

Sabores: paçoça (mini vulcão) - R$ 17; paçoca normal - R$ 11 e R$ 19; aipim - R$ 13 e R$ 19; carimã - R$ 13 e R$ 19; fubá - R$ 11 e R$ 19; fubá com goiaba - R$ 1; laranja - R$ 11 e R$ 16,50; milho - R$ 13 e R$ 19; tapioca - R$ 13 e R$ 19.

Tamanhos: pequeno (350g a 400g) e grande (600g a 700g)

Encomendas: podem ser feitas até o início da semana vem para entrega até o próximo sábado (22)

Onde: na fábrica que fica na Rua Osvaldo Hugo Sacramento, 255, Galpões 2 e 3, Jd. Eldorado, IAPI.

Contato: 3461.1380

6. Bolos das Meninas

Bolos das Meninas tem sabores típicos (Foto: Divulgação)

Sabores: tapioca, aipim, milho verde, pamonha e carimã;

Encomendas: podem ser feitas até segunda-feira (17), para pegar até o dia 23

Valores: R$ 20 (18 cm) para todos os sabores, exceto o de pamonha (R$ 28); R$ 50 (24 cm);

Onde: lojas na Graça, Pituba, Rio Vermelho e Ondina

Contato: (71) 3014-5701

7. Casa dos Bolos Vó Zete

Sabores: carimã, milho, aipim, tapioca (não levam glúten);

Encomendas: podem ser feitas até terça (18) e funciona até sábado (22);

Valor: R$ 18 (20 cm);

Onde: Rua da Mouraria, nº 68, Nazaré;

Contato: (71) 3016-0792.

8. Doces Sonhos

Sabores: aipim, tapioca, laranja, carimã e milho;

Encomendas: podem ser encerradas a qualquer momento, a depender da demanda;

Valores: R$ 22 (para duas pessoas); R$ 26 (até oito fatias); R$ 55 (até doze fatias);

Onde: Salvador Shopping, Shopping Paralela, Shopping Bela Vila, Shopping Barra, Corredor da Vitória, Rua Pernambuco (Pituba); Avenida Paulo VI (Pituba); Vilas do Atlântico;

Contato: (71) 3205-5774.

9. Confeitaria Priscilla Diniz

Sabores: tapioca com doce de leite, milho com brigadeiro de milho ou brigadeiro branco, aipim com caramelo, natioca (bolo branco, cobertura de brigadeiro branco e tapioca);

Valores: R$ 80 (20 cm) – todos os sabores, exceto o de amendoim, que custa R$ 100 (20 cm);

Encomendas: podem ser feitas com até dois dias de antecedência

Onde: Rua das Rosas (Pituba) e Shopping Barra

Contato: (71) 3379-4252/50

10. Rancho do Bolo

Sabores: aipim, tapioca, milho verde, carimã;

Valor: R$ 18 (20 cm);

Encomendas: podem ser feitas com até um dia de antecedência. Para o São João, o funcionamento é até sábado (23);

Onde: Shopping Sumaré, Ferreira Costa, Rua Território do Guaporé (Pituba) e Alameda Benevento (Itaigara);

Contato: (71) 3015-0958;