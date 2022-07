Celebração especial marca os 135 anos do Abrigo Dom Pedro II nesta sexta (29)

Os idosos oriundos de situação de vulnerabilidade social que vivem no Abrigo Dom Pedro II, localizado em Piatã, comemoraram, nesta sexta-feira (29), os 135 anos de funcionamento da instituição. Na ocasião, os 50 assistidos tiveram um almoço especial com filé de carne e de frango à parmegiana, saladas diversas e arroz temperado, além de uma sobremesa surpresa.

Administrado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), o abrigo oferece aos idosos moradia, médicos, enfermeiros, cuidadores, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentistas, assistentes sociais e atividades de lazer, como musicoterapia, aulas de canto e artesanato.



“Todas as atividades são preparadas com muito carinho, para que nosso abrigo ofereça o melhor acolhimento para os nossos integrantes da melhor idade aqui instalados, através do serviço da nossa equipe multidisciplinar, prestado com toda a dedicação”, destacou o titular da Sempre, Daniel Ribeiro.



O Abrigo D. Pedro II foi inaugurado em 1887, com a denominação de Asilo de Mendicidade Santa Isabel, uma homenagem à família da Princesa Isabel, em um casarão localizado na Avenida Luiz Tarquínio, em Roma. Em junho de 2018, a estrutura foi transferida para um imóvel mais moderno e acessível, que funciona na Rua Juiz Orlando de Melo, 319.

(Foto: Marina Silva/CORREIO) (Foto: Marina Silva/CORREIO) (Foto: Marina Silva/CORREIO) (Foto: Marina Silva/CORREIO) (Foto: Marina Silva/CORREIO) (Foto: Marina Silva/CORREIO)