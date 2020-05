Celebridades viram ilustração em exposição virtual do Dia da Menstruação

Milhões de meninas e mulheres ainda vivem sem acesso à informação sobre como lidar com a higiene menstrual, sem educação e saneamento. Para voltar os olhos do mundo para essa questão e fomentar o conhecimento para vencer o estigma social, dia 28 de maio foi instituído internacionalmente como o Dia da Higiene Menstrual, um programa de conscientização global lançado pela Wash United, em 2014.

Uma das apoiadoras da iniciativa, a marca de cuidados femininos Intimus, da Kimberly-Clark Brasil, desenvolveu uma campanha para dar ainda mais visibilidade e ressaltar a importância do diálogo em sociedade sobre a não estigmatização da mulher em função do seu ciclo menstrual e escolheu a data de hoje para lançar a segunda fase da campanha #ChegadeEstigma, iniciada em março, com uma série de ações, como “A Caixa do Estigma”, instalada na Avenida Paulista, em São Paulo, no Dia da Mulher. Por lá passaram centenas de pessoas que participaram de uma experiência imersiva por meio de um vídeo com exemplos de situações do cotidiano que definiram o que é um estigma e suas aplicações na sociedade.

Exposição Chega de Estigma

Para este segundo momento, a marca trouxe respostas aos estigmas da menstruação por meio de ilustrações criadas pela ilustradora e influenciadora Nath Araujo (@nanaths). Alguns desses desenhos estarão na exposição virtual Pensando Fora da Caixa com Intimus, que podem ser acessados no site www.intimus.com.br/exposicao.

A atriz Sophia Abrahão também virou desenho

“Há gerações, as mulheres são estigmatizadas por causa da menstruação, que é muitas vezes associada a fragilidade, vergonha e até limitações. Promover a discussão sobre o assunto e convidar a sociedade a questionar esses estigmas é extremamente importante. A Caixa do Estigma foi uma analogia à sociedade, para tornar nítido que todas as vezes em que se estigmatiza quem menstrua a pessoa acaba inserida em ‘uma caixa’. Agora nós abrimos a caixa com uma exposição repleta de rostos ilustrados e frases questionando o estigma da menstruação”, afirma Fernanda Hermanny, diretora de Marketing de Cuidado Adulto e Feminino da Kimberly-Clark Brasil.

Exposição digital

A campanha é uma evolução do que a marca vem falando nos últimos anos e visa questionar o estigma da menstruação para que as mulheres possam progredir e alcançar seus objetivos. Mulheres e homens que participaram da campanha, dentre esses, influenciadoras e celebridades, como a cantora Karol Conká, as atrizes Klara Castanho e Sophia Abrahão, as influenciadoras digitais Gabi Lopes, Gabi Sales (Rica de Marré) e Letticia Munniz, são alguns dos rostos que também se engajaram na ação e trouxeram suas respostas. “Ao questionar um estigma, é possível apoiar o progresso de todas as mulheres, menstruadas ou não. Acreditamos na importância desse diálogo com todos”, afirma Fernanda.