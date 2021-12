Celso Portiolli revela que está com câncer e inicia tratamento: 'Muita fé'

O apresentador Celso Portiolli revelou, na manhã desta terça-feira (28), que está tratando um câncer na bexiga. Ele fez questão de tranquilizar os fãs dizendo que a chance de cura é de quase 100% porque tudo foi descoberto em um exame de rotina ainda precoce. "Estou otimista e com muita fé", garantiu o apresentador do SBT.

"Estou aqui pra conversar sério com vocês, é sobre minha vida. Fiz questão de contar pra que você saiba nos detalhes e saiba somente o que está acontecendo e a verdade. Ia deixar pro ano que, comecinho do ano, mas não vou começar o ano novo com uma notícia dessa. Tem muitos amigos meus que não sabem, parentes que não sabem. Falei para as pessoas mais próximas. Antes de começar a dar a notícia, pode ficar tranquilo que tem notícia boa", iniciou.

Depois, Portiolli anunciou foi encontrado um câncer de bexiga, mas no início. "Na fase mais precoce possível. Já é uma notícia boa. Em um exame de rotina. Foi feito um procedimento endoscópico pra remoção desse pólipo. E agora eu vou ter que fazer um tratamento intravesical dentro da bexiga, e uma imunoterapia chamada BCG. Vou ter que fazer esse tratamento."

O comunicador afirmou ainda que durante o tratamento, poderá ter uma vida normal, inclusive continuará fazendo academia e comandando o Domingo Legal no SBT. "Estou otimista e com muita fé porque, porque a chance de cura é próxima de 100%. Me deixou bastante aliviado, otimista, feliz. durante o período do meu tratamento poderei ter uma vida absolutamente normal, fazendo academia, programas de televisão...", continuou.

Portiolli ressaltou que depois do diagnóstico fez vários programas ao vivo no SBT e ninguém desconfiou que ele pudesse estar em um tratamento como esse. "'Como você vai animar um programa de TV com uma notícia dessa?' Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Eu já sabia e fiz programas ao vivo na televisão e vocês nem imaginavam. Sinal que estou muito bem e otimista. Ressaltando, a chance de cura, quase 100% e vou fazer imunoterapia por algum tempo", finalizou. Por fim, o titular do Domingo Legal agradeceu a toda equipe de médicos, esposa e família em geral.