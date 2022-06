Celulares, armas e drogas são apreendidos em presídio de Salvador

Dezesseis aparelhos celulares e outros acessórios foram apreendidos, na noite desta terça-feira (28), no Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador.

A revista aconteceu em celas do pátio principal do presídio, em uma ação conjunta entre a Companhia de Intervenção e Resgate Prisional do Batalhão de Guardas (CIRP) e a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).



Foram encontrados 16 smartphones de marcas variadas, 13 carregadores, seis fontes de recarga, 11 cabos USB, 13 fones de ouvido, um chip, um cartão de memória, duas facas, uma tesoura, uma resistência elétrica, maconha, cocaína e anotações.



Segundo o comandante da CIRP, capitão Roberto Oliveira de Sant'Ana, o material foi entregue à Seap.