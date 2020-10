Celulares e bíblias com anotações do tráfico são apreendidos em prisão na Bahia

Celulares, facas e bíblias com anotações do tráfico de drogas foram localizadas durante revistas na quarta-feira (28) no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia. As revistas, que aconteceram pela manhã e pela tarde, foram ações rotineiras do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar.

Com apoio da Cipe Mata Atlântica, do 5º Pelotão da CIPGD de Itabuna e agentes penitenciários, eles visitaram as instalações do Pavilhão A, que abriga 243 detentos. A fiscalização busca evitar que os presos mantenham contato com os comparasas que estão soltos, continuando a praticar crimes.

Nas celas, foram encontradas 32 celulares, 34 facas artesanais, duas bíblias com anotações de tráfico de drogas, pen drives, chave de fenda, talhadeiras, porções de maconha, entre outros objetos.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Teixeira de Freitas.