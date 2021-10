Celulares e facas são apreendidos em celas da Penitenciária Lemos Brito

Uma revista nas celas da Penitenciária Lemos Brito resultou na apreensão de 11 celulares, sete facas e três armas artesanais conhecidas como ‘chunchos’. Os objetos foram apreendidos durante revista realizada por equipes do Batalhão de Polícia de Guardas (BPGd) da PM e da Superintendência de Gestão Prisional (SGP) da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), nesta sexta-feira (8).

Segundo o comandante do BG, major Flávio Farias, um levantamento das equipes de inteligência da Seap apontou que em algumas celas, os materiais estavam sendo usados pelos internos.

“Nossos integrantes da Companhia de Intervenção Prisional (Cirp) deram total suporte para as equipes, principalmente com o uso dos cães e obtemos êxito na ação”, contou o oficial.

Além dos celulares e das armas brancas, as equipes encontraram tesoura e facas artesanais, cinco trouxinhas de maconha, blocos com anotações do tráfico de drogas, chips telefônicos, baterias e fones de ouvido.