Cem jovens virão a Salvador participar de missão religiosa

Cerca de 100 jovens dos municípios baianos de Juazeiro, Ituaçu, Livramento de Nossa Senhora, Vitória da Conquista; dos estados de São Paulo, Ceará e Minas Gerais e também do Chile se unirão aos jovens da Paróquia São João Evangelista, de 15 a 17 de novembro, durante a Missão Jovem Estigmatina. O objetivo é evangelizar os jovens do bairro de Mussurunga, Colinas de Mussurunga e de Vila Verde.

Conhecidos como jovens estigmatinos por pertencerem às paróquias que estão sob os cuidados da Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo (Estigmatinos), eles serão divididos entre as sete comunidades que formam a Paróquia São João Evangelista – única da Arquidiocese de Salvador vinculada a esta congregação religiosa.

A programação, que terá início no dia 15 de novembro, contará com a acolhida dos jovens a partir das 7h, na Matriz (Setor D, s/n, Mussurunga 1). Por volta das 10h será celebrada a missa de abertura da Missão Jovem Estigmatina. Depois, os jovens serão divididos entre as comunidades que formam a paróquia e darão início às missões, que consistem em visitar casas de outros jovens e apresentar a proposta do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.

De acordo com o assessor provincial da Juventude Estigmatina, Ericksson Abaroa Bravo, a proposta é que um jovem possa visitar o outro, independente da fé que professa. "Queremos mostrar que o jovem também é protagonista na questão evangelizadora e na questão missionária. A partir disso, a gente tenta atingir outros dois focos que são a reanimação dos jovens da paróquia e o encontro das nossas juventudes", afirma.

Ele destaca ainda que a missão não é só evangelizar com palavras, mas sim com gestos concretos. "Os jovens que virão, foram formados durante o ano inteiro com as questões sociais do bairro que será missionado. Então, eles vão trabalhar muito com as questões das drogas, da marginalidade. Queremos que o jovem que está 'de fora' perceba que o jovem que está 'dentro' não é muito diferente", afirma Ericksson.

Para que a Missão Jovem Estigmatina pudesse acontecer em Salvador, os jovens soteropolitanos começaram a organização em novembro de 2018, quando foi anunciado que esta edição seria realizada pela primeira vez na capital baiana. “Assim que ficamos sabendo, já começamos a organização. Definimos os líderes de cada comunidade, qual seria a programação. Quando 2019 teve início, nós já começamos a colocar em prática: fizemos eventos para arrecadar recursos financeiros, tudo voltado para a Missão”, afirma a jovem Yomara Costa, membro da comissão organizadora da Missão Jovem, em Mussurunga.

Como parte da organização, os meninos e meninas de Salvador saíram pelas ruas das sete comunidades da Paróquia São João Evangelista para, de casa em casa, cadastrar os jovens que desejam receber as visitas dos missionários. Ao todo, 233 jovens estão cadastrados.

Ainda como parte da programação, além das visitas, os missionários terão a oportunidade de participar, no sábado (16) de um momento de evangelização, oração e partilha no Parque da Cidade, entre 14h e 17h; e da Noite Cultural “Baile Oxente”, na Matriz, das 19h às 21h30.

“Nós queremos falar do amor de Deus para as pessoas, que é o que o mundo está precisando e faremos isso em nossas comunidades e no Parque da Cidade. Já durante a Noite Cultural, nós vamos apresentar para eles o que é próprio de Salvador: comidas típicas, capoeira e alguns jovens estarão caracterizados de personagens baianos, como cantores e atores”, explica Yomara Costa.

No domingo (17), às 7h30, todos os jovens se encontrarão na Comunidade Maria de Nazaré (entrada do Setor J, Mussurunga 2), de onde sairão em procissão, durante a Caminhada pela Paz até a Matriz. Por volta das 10h, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Estevam dos Santos Silva Filho presidirá a missa de encerramento.