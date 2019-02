Cenas de Carnaval: Margareth Menezes

Margareth Menezes é de uma força impressionante. Na voz, na dança, na atitude. Em mais de três décadas de carreira e Carnaval, talvez até tenha um reconhecimento maior internacional do que no Brasil.



Na folia baiana, não são poucas as histórias para contar. “Ao longo desse tempo de carreira, tive muitos momentos vividos no Carnaval, cantando junto com amigos, recebendo convidados para cantar ou sendo convidada. São muitos os momentos especiais, como o dessa foto, que é de 2017, ano em que comemorei 30 anos de carreira”, contou a cantora.



A foto flagra Maga no circuito onde ela viveu a maior parte de sua história na festa. “Vivi grandes emoções, encontros com seu Hermeto Pascoal, com Marina, que foi minha primeira convidada, cantei com Jair Rodrigues e Elza Soares”, relembra.



No ano passado, Maga, que começou a carreira como atriz, foi apontada como uma das 15 artistas brasileiras mais vistas por meio do YouTube no mundo inteiro. Mais uma prova de seu talento como propagadora da música baiana e brasileira.

Com Daniela Mercury no Carnaval 2009 (Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO) Carnaval 2011 (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) Carnaval 2014 (Robson Mendes/Arquivo CORREIO) Com Jackson Costa no Carnaval 1994 (Márcio Costa e Silva/Arquivo CORREIO) Com Caetano e Gil no Carnaval 1999 (Sidney Haack/Arquivo CORREIO) Com Ivete Sangalo no Carnaval 2002 (Welton Araújo/Arquivo CORREIO) Com Cássia Eller no Carnaval 1998 (Márcio Costa e Silva/Arquivo CORREIO)