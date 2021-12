Censo 2022: IBGE oferece 14.290 vagas na Bahia; inscrições começam nessa quarta (15)

O IBGE vai oferecer 208.672 vagas temporárias, em todo o país, para trabalhar na preparação e realização do Censo Demográfico 2022. Dessas vagas, 14.290 estão na Bahia. Há oportunidades em todos os 417 municípios do estado, sendo 2.936 em Salvador e 11.354 para o interior. Das vagas oferecidas na Bahia, 1.805 são de agentes censitários, sendo 1.202 para agentes censitários supervisores (ACS), 486 para agentes censitários municipais (ACM) e 117 para agentes censitários de administração e informática (ACAI).

Todas as vagas exigem ensino médio completo e têm uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração mensal para os agentes censitários supervisores (ACS) e agentes censitários de administração e informática (ACAI) é de R$ 1.700. Os agentes censitários municipais (ACM) receberão R$ 2.100 por mês.

Agentes municipais e supervisores (ACM e ACS) devem começar a trabalhar no final de maio, por um período de cinco meses. Já os agentes de administração e informática (ACAI) devem ser contratados no final de março também por um período de cinco meses. Em todos os casos, pode haver prorrogação dos prazos se houver necessidade e recursos orçamentários para tanto.

Além dos agentes censitários, serão selecionados 12.485 recenseadores no estado: 2.627 para atuar em Salvador e os demais 9.858 distribuídos por todos os outros 416 municípios baianos.

Os recenseadores são o coração e “a cara” da operação censitária, pois visitarão todos os cerca de 71 milhões de domicílios do país, aplicando os questionários presencialmente ou por telefone, em busca das informações cruciais para traçar o mais amplo e detalhado retrato de quantos somos, onde estamos e como vivemos.

A escolaridade exigida para essa função é o ensino fundamental completo, e a remuneração é por produção. Recenseadores não têm horário fixo, mas o esperado é que trabalhem pelo menos 25 horas por semana, podendo fazê-lo inclusive em feriados e fins de semana - quando costuma ser mais fácil encontrar as pessoas em casa.

O IBGE preparou um simulador online, que calcula quanto o profissional deve receber, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados. É possível acessar esse simulador em https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html.

Os recenseadores devem ser contratados a partir de junho e deverão atuar, em princípio, pelos três meses de coleta do Censo Demográfico, havendo também possibilidade de prorrogação, caso haja necessidade e orçamento.

Todos os contratados, inclusive recenseadores, farão jus a 13º e férias proporcionais, por tempo trabalhado. Para todas as funções, há vagas reservadas a pessoas com deficiência e pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, dentro dos percentuais definidos na legislação.

Inscrições começam na tarde dessa quarta-feira (15)

As inscrições para as vagas de agentes censitários municipais e supervisores (ACM e ACS) começam hoje, 15/12/2021, às 16h, e vão até o dia 29/12/2021.

Essas duas funções estão no mesmo processo seletivo e têm inscrição única, no valor de R$ 60,50. Todos os candidatos fazem a mesma prova, e os mais bem colocados em cada município ocuparão as vagas de ACM.

As inscrições para concorrer às posições de recenseador/a também vão de hoje, 15/12/21, a 29/12/21 e custam R$ 57,50.

Para as vagas de ACM, ACS e recenseador/a, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora da seleção: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

Já as inscrições para concorrer a uma das vagas de agente censitário de administração e informática (ACAI) já começaram ontem (14/12/21) e vão até 10/01/2022. A taxa custa R$ 44,00.

Elas devem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que está organizando especificamente essa seleção: https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382.

Será possível pagar as inscrições para os três processos seletivos em toda a rede bancária (inclusive pela Internet) e em casas lotéricas.

Os editais e quadros de vagas detalhados de cada um deles estão disponíveis nos sites das duas organizadoras dos concursos. É possível acessar todas essas informações também no portal do IBGE, em https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco.html.

Pessoas interessadas podem se inscrever e participar em mais de um processo seletivo, pois as provas serão realizadas em datas e horários diferentes.

O quadro a seguir traz um resumo das vagas temporárias para o Censo 2022 na Bahia.

Em Salvador, inscrições serão feitas por 17 áreas de trabalho

Como tradicionalmente ocorre nos Censos Demográficos, nos maiores municípios e em algumas áreas remotas, as inscrições para concorrer às vagas de agentes censitários municipais, supervisores e recenseadores são realizadas por área de trabalho.

Com isso, o IBGE busca incentivar que moradores dessas áreas atuem nas imediações das suas residências, onde estão mais ambientados e são mais facilmente reconhecidos e acolhidos como integrantes da comunidade.

Na Bahia, Salvador será o único município com inscrições por área de trabalho: são 17 ao todo. Entretanto, ser morador/a de uma determinada área não é de forma nenhuma exigência para se inscrever nela.

Veja a seguir o quadro de vagas por área de trabalho na capital baiana.

Provas serão realizadas entre fevereiro e março

Os processos seletivos simplificados para os três cargos de agentes censitários (ACM, ACS e ACAI) consistirão de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Para a função de ACAI, ela será realizada dia 20/02/2022, para as funções de ACM e ACS, em 27/03/2022. Haverá provas em todos os municípios com vagas disponíveis para cada função.

Os aprovados para a função de ACAI devem ser contratados a partir do final de março/ início de abril. Os aprovados nas funções de ACM e ACS devem ser contratados a partir do final de maio/ início de junho. Os candidatos a recenseador/a farão uma prova objetiva, prevista para o dia 27/03/2022. Haverá provas em todos os municípios baianos.

De acordo com sua classificação e o número de vagas disponíveis, os candidatos a recenseador/a passarão, em seguida, por um treinamento, que será eliminatório e classificatório. Somente será contratado/a quem for aprovado/a nessa etapa.

Medidas de segurança sanitária serão adotadas em todas as fases do projeto do Censo 2022

O protocolo prevê o uso obrigatório de máscara; o uso de outros equipamentos de proteção individual (EPI) por parte dos aplicadores das provas; o distanciamento entre candidatos e entre eles e os aplicadores das provas; a disponibilização de álcool em gel nos locais de prova; a higienização dos locais de prova; a máxima redução do contato entre as pessoas; medidas para evitar aglomerações; e respeito às legislações locais.

Desde o dia 3/12/2021, o IBGE está devolvendo a taxa de inscrição aos candidatos dos processos seletivos simplificados do Censo 2021, que foram cancelados em outubro. O pedido de reembolso deve ser feito no portal do IBGE, em https://www.ibge.gov.br/devolucao-de-taxa.html. O valor será restituído em até 40 dias após a solicitação. As inscrições para os processos seletivos de 2021 não são válidas para os novos PSS do Censo 2022.

Em caso de dúvidas sobre o ressarcimento das taxas de inscrição, a pessoa deve fazer contato com a Central de Atendimento do IBGE, pelo telefone 0800 721 8181 ou e-mail ibge@ibge.gov.br, de segunda a sexta feira, das 8h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h.