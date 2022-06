Censo 2022: IBGE treina 1.620 agentes censitários na Bahia

Faltando pouco menos de dois meses para o Censo Demográfico 2022, que vai a campo a partir de 1º de agosto, começa hoje, 6 de junho, em todo o Brasil, o treinamento dos 23.870 agentes censitários que vão gerenciar e supervisionar o trabalho de coleta das informações, a ser realizado pelos recenseadores. Na Bahia, serão capacitados 1.620 agentes censitários, que trabalharão em todos os 417 municípios do estado.

Essas pessoas foram aprovadas no processo seletivo simplificado que teve os resultados divulgados no último dia 20 de maio. Contando com 89 turmas, em 72 cidades baianas, o treinamento dos Agentes Censitários Municipais (ACM) e Agentes Censitários Supervisores (ACS) contará

com 182 instrutores, dentre servidores efetivos e temporários do IBGE, e irá até o dia 15 de junho.

Só em Salvador, serão capacitadas 282 pessoas, divididas em 10 turmas que funcionarão em 3 polos de treinamento: na sede da Unidade Estadual do IBGE, no bairro de Nazaré; no Centro Universitário UNISBA, em Ondina; e no Colégio Estadual Pinto de Aguiar; em Mussurunga. Em dez dias de treinamento (incluindo o sábado, 11/06), os agentes censitários terão contato intensivo com conceitos e metodologias da coleta do Censo

Demográfico.

Também aprenderão, na prática, a operar o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) e o tablet que serão utilizados na operação. Por fim, conhecerão os sistemas de acompanhamento, gerenciamento e supervisão da coleta. Aos Agentes Censitários Municipais (ACM) cabe gerenciar os 468 postos de coleta instalados em todos os município da Bahia. Durante o Censo 2022, eles estarão à frente das ações administrativas e técnico-operacionais, sendo os gestores das equipes censitárias.

Já os Agentes Censitários Supervisores (ACS), subordinados aos ACM, vão exercer as tarefas de supervisão da coleta, acompanhando, orientando e

verificando a atuação dos recenseadores durante o trabalho de campo. Além disso, todos os agentes censitários receberão, no treinamento, uma

orientação didático-pedagógica para poderem atuar como instrutores dos futuros recenseadores, os quais, por sua vez, serão capacitados entre 18 e 22 de julho.

“Um Censo de qualidade exige que os recenseadores estejam bem preparados, e, para isso, esta etapa de treinamento que começa hoje é fundamental. Os agentes censitários precisam estar com os conhecimentos teóricos, conceituais e práticos bem internalizados, para repassá-los ao recenseadores”, afirma Rony de Freitas, coordenador de Treinamento do Censo 2022 na Bahia.