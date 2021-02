Centenas de aves silvestres e galos são resgatados em operação no Sul da Bahia

Mais de 450 animais foram resgatados de situação de maus tratos em São João do Paraíso, na região Sul da Bahia. A apreensão aconteceu na sexta-feira (19), depois que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada pelo Inema em Itabuna para verificar uma denúncia de crime ambiental.

Equipes da PRF e do Inema foram até o imóvel indicado e encontraram pássaros de diversas espécies - cardeal, pássaro preto, papa capim, coleira, azulão, canário da terra, trinca ferro, tico tico e sabiá -, além de uma grande quantidade de filhotes de papagaios e periquitos com poucas penugens no corpo.

Os animais estavam amontados em caixas de papelão, gaiolas e viveiros, sendo mantidos em condições precárias de higiene, cobertos com fezes e urina, sem água, privados de luz e com restrição de movimentos, além de pouco ar. Alguns já estavam mortos e muitos estavam desidratados e debilitados. No local foram apreendidos muitos apetrechos usados para a captura ilegal dos pássaros.

Em um imóvel vizinho, vários galos de rinha foram encontrados. Os animais são usados em competições ilegais, sendo obrigados a duelar muitas vezes até a morte.

(Foto: Divulgação/PRF)

Ao todo foram resgatados 413 aves silvestres, sendo que 8 morreram. Todos foram levados para o Cetas de Cruz das Almas, onde serão triados, alimentados e tratados. Depois do processo de reabilitação, devem voltar à liberdade. Os 42 galos resgatados foram entregues à sede da Cavalaria do 15º do CPM-BA.

O responsável por manter os animais foi identificado e uma ocorrência foi registrada na delegacia de Mascote, que vai instaurar o inquérito e conduzir a investigação.