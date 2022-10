Centenas de fiéis se reúnem em procissão de Nossa Senhora Aparecida

Centenas de pessoas erguem as mãos, batem palma e cantam enquanto a imagem da Rainha e Padroeira do Brasil passava em direção ao carro de procissão. Crianças, jovens, adultos e idosos, até mesmo bebês, se reuniram em frente ao Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro Imbuí, nesta quarta-feira (12), para prestar suas homenagens à mãe de Jesus. A comemoração, que teve direito a trio elétrico, marca o grande retorno dos fiéis às ruas depois de dois anos sem grandes festas por conta da pandemia da covid-19.

No dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, comemorado hoje, o santuário da Padroeira do Brasil, no bairro do Imbuí, ficou aberto durante todo o dia para que os devotos pudessem participar da programação, que teve início com a alvorada às 5h, seguida da recitação do Ofício da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. O dia também contou com Celebrações Eucarísticas às 6h30, às 9h30 (pelos devotos), às 12h (pelas crianças) e às 15h (pelos peregrinos). Por volta das 16h30, foi iniciada a procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, saindo do Santuário, percorrendo a rua principal do Imbuí e retornando para o templo. Para fechar os festejos, o santuário realizou uma Santa Missa presidida pelo bispo auxiliar Dom Valter Magno de Carvalho, às 18h.

Na procissão, Ana Paula Couto, uma das responsáveis pela programação, estimou que mais de 5 mil pessoas estavam presentes. Alguns esperaram no santuário, mas a maioria acompanhou a imagem de Nossa Senhora até o final, sem desanimar. Pelo contrário, a animação e felicidade era vista de longe: fiéis dançavam e cantavam as músicas Padroeira do Brasil, se abraçavam, oravam e agradeciam pelas bênçãos recebidas em suas vidas graças a Padroeira do Brasil.

Ana Paula Couto contou que já era esperado um retorno dos fiéis em massa para às ruas e para o santuário, similar ao público de 2019, quando mais de 4 mil pessoas participaram da programação, mas que eles estimam que tenham obtido um número maior que esse nesta quarta (12). “Tem sido uma grande benção ao longo de todo este dia, várias testemunhas de milagres, de pessoas que ao longo desse período de pandemia clamaram pela intercessão de Nossa Senhora e obtiveram as suas graças, pessoas que vieram agradecer por ter sobrevivido a esses anos”, disse.

A organizadora afirmou ainda que foram mais de 2 mil pessoas nas missas realizadas ao longo do dia. “Esse dia marca o grande retorno. Nos outros anos, em 2020 e 2021, tivemos controle por convite, tivemos cerca de 300 fiéis na igreja e mais umas 300 do lado de fora. Um número muito pequeno se comparado ao que a gente costumava fazer. Hoje tivemos a oportunidade de fazer a comemoração do jeito que a gente gosta: lotada de fiéis”, acrescentou.

Uma das fiéis que estava na procissão foi Mariangela Coelho, de 58 anos. Ela, que é pedagoga, acompanhou toda a programação, tendo participado até mesmo da alvorada que aconteceu às 5h. “Comemorar agora é algo indescritível, eu agradeço todos os dias a Nossa Senhora, estou aqui desde às cinco da manhã, com toda dificuldade, isso é pouco pra toda a minha fé”, destacou.

Mariangela destacou ainda que nem mesmo uma paralisia infantil foi capaz de detê-la de participar da procissão. “Eu tenho uma fé que move montanhas, eu vou pra qualquer lugar com minha fé, nada me derruba. Eu tenho minha necessidade especial e nem parece, estou aqui desde quando o sol nasceu e estou puxando a corda da procissão”, pontuou a pedagoga.

A aposentada Sônia Silva, 62, também acompanhou toda a procissão para agradecer pela benção e pelo milagre de poder se reunir com os fiéis depois da pandemia. “Eu comemoro sempre, foi uma tristeza não poder participar das comemorações nos últimos dois anos e ter que ver tantos dos nossos irmãos morrerem, mas esse ano graças a Deus, graças a Nossa Senhora, estamos tendo a oportunidade de comemorar e vibrar com toda essa energia”, expôs.

Dom Valter ressaltou que esse retorno das atividades com certa normalidade é uma graça, uma benção, para o povo que estava sedento de poder participar e viver a experiência da fé, depois de tanto sofrimento nesses últimos dois anos. Segundo ele, as pessoas pedem à Nossa Senhora o que necessitam para viver com dignidade, não só para si mesmas, mas para toda a humanidade.

Na homilia, o bispo auxiliar falou das três virtudes de Maria: a obediência a Deus, o serviço aos irmãos e a oração. “São as três virtudes fundamentais para a vida cristã”, destacou Dom Valter.

Em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Itinga, também estava com as portas abertas nas primeiras horas da manhã do dia 12, quando foram celebradas missas às 7h e às 10h. Por volta das 18h, os devotos também participaram de uma procissão, que saiu da Matriz e seguiu para a Escola Municipal 2 de Julho, onde o bispo auxiliar, Dom Dorival Barreto, presidiu a Santa Missa festiva, às 19h.