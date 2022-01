Central de ar-condicionado pega fogo e chamas atingem agência bancária na Pituba

A agência bancária do Banco Santander, localizada no térreo do shopping Pituba Parque Center, em Salvador, foi tomada por chamas na tarde desta quarta-feira (5). Funcionários do local debelaram o incêndio e ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros informou que o fogo começou na Central de Ar-condicionado, no entanto, quando os agentes chegaram ao local, o fogo já havia sido contido.

De acordo com o Pituba Parque Center, o incêndio ocorreu somente na casa de máquinas da agência bancária, não sendo necessário realizar a evacuação do shopping. Devido a pequena proporção do fogo, o alarme do empreendimento não foi acionado.

A agência voltará ao funcionamento normal na quinta-feira (6), das 10h às 16h.