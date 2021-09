Uma central de intérpretes de libras será criada pela Defensoria da Bahia. O edital de contratação dos serviços de tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais – Libras vai ser publicado na manhã desta terça-feira, 21, no Diário Oficial da DPE/BA. Os detalhes sobre o edital serão divulgados juntamente com o lançamento da versão impressa em braile da cartilha ‘Direitos das Pessoas com Deficiência’, outro passo importante da instituição rumo à plena defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A transmissão marca a campanha do setembro verde e o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência – 21 de setembro.

Para aprofundar o debate sobre a luta da pessoa com deficiência, participarão do programa Em Pauta a subdefensora pública geral, Firmiane Venâncio, e as defensoras públicas Cláudia Ferraz e Fernanda Morais. Elas irão destacar a abertura do edital para a contratação de serviço de intérprete de libras, o que vai possibilitar a criação de uma Central dentro da Defensoria para atendimentos jurídicos, eventos institucionais, reuniões, no formato presencial ou remoto (lives e videoconferência), dentre outros. As defensoras também vão apresentar a versão impressa em braile da cartilha “Direitos das Pessoas com Deficiência”, que será distribuída para institutos de formação de leitores em braille e bibliotecas da Bahia.

A cartilha já está disponível em versão digital, com audiodescrição e tradução em Libras.

Serviço

O que: Em Pauta – Lançamento do edital para contratação de intérpretes de Libras e cartilha em braille

Quando: às 11h, dia 21 de setembro

Transmissão: Canal da Defensoria no YouTube, Facebook e Twitter