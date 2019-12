Centro de Convenções será entregue em janeiro de 2020, diz prefeito

Durante a cerimônia de entrega do Aeroporto de Salvador nesta quarta-feira (11), o prefeito ACM Neto anunciou que o novo Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio, será entregue em janeiro de 2020. Primeiro, o equipamento será apresentado para operadores do turismo, no dia de 23 e, em seguida, no dia 26 de janeiro (domingo), será aberto para toda a cidade.

“Nós vamos entregar o Centro de Convenções de Salvador como um dos mais modernos do país. Salvador havia perdido o posto de destino de turismo de negócios porque carecia de um aeroporto e de um centro e agora nós recuperamos isso”, discursou o prefeito.