Centro de Convenções vai ter teste para retomada de eventos em Salvador

A prefeitura de Salvador fará um evento teste para avaliar a capacidade de retomada dos eventos corporativos, como exposições, feiras de negócios e congressos.

A Expo Retomada será realizada no dia 11 de novembro, no Centro de Convenções, e vai servir como teste para definir os novos protocolos de segurança, higiene e capacidade de público em meio às restrições durante a pandemia do novo coronavírus.

“Se der certo, a gente avança. Se tiver problema, a gente segura. A ideia é que esse evento modelo possa reunir os principais prestadores de serviço desse segmento”, afirmou ACM Neto.