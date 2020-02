Centro de Educação Infantil será demolido e reconstruído em Cosme de Farias

A ordem de serviço para demolição e reconstrução do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Luís Eduardo Magalhães, na Avenida Mário Leal Ferreira, s/n, Cosme de Farias foi assinada nesta quinta-feira (27). A obra terá investimento de R$ 3,32 milhões e promoverá, além da melhoria da estrutura física da unidade escolar, o aumento da capacidade, passando das atuais 140 para 200 vagas. A ordem de servgiço foi assinada pelo vice-prefeito Bruno Reis e pelo secretário municipal da Educação, Bruno Barral. Pais de alunos e líderes comunitários participaram da cerimônia.

A nova escola terá 1.282 m² de área construída, com oito salas de aula climatizadas, refeitório, áreas de recreio coberto e descoberto, parque infantil, mini campo de futebol, sala multiuso e acessibilidade com elevador. Outros espaços projetados são acolhimento, diretoria, secretaria, coordenação, sala de professores, copa, depósito de material didático, cozinha, depósito de merenda, lavanderia, área de serviço, estacionamento, quatro sanitários de alunos, dois sanitários PCD, entre outros. Durante o andamento das obras, o Cmei vai funcionar em um prédio alugado.

A ordem de serviço faz parte de mais uma etapa do trabalho de renovação e modernização do conjunto de escolas municipais de Salvador, que vem ocorrendo desde 2013 e já alcançou 241 unidades escolares.

Nessa fase, que teve início no dia 20 com a demolição do Cmei Semente do Amanhã (IAPI), serão investidos, mais de R$ 30 milhões destinados à demolição e reconstrução de oito unidades escolares e também à construção de uma nova pré-escola no Jardim das Margaridas. As obras gerarão quase 1.700 novas vagas, principalmente para a Educação Infantil.

Além dessas, dezesseis novas unidades escolares já estão em fase de reconstrução e devem ser entregues ainda este ano. “Esse é um grande projeto da Prefeitura desde o início da primeira gestão de ACM Neto: tornar as escolas municipais espaços atrativos, adequados e acolhedores tanto em estrutura, quanto no campo pedagógico. Até o final de 2020 teremos mais de 60% das unidades escolares da Rede Municipal requalificadas. É uma grande vitória para Salvador”, afirma Bruno Barral.

O vice-prefeito Bruno Reis cobrou da construtora a redução no prazo de conclusão das obras do novo CMEI, passando de 14 para 10 meses. “Vamos inaugurar o CMEI ainda em 2020, até dezembro. Vamos definitivamente abolir na cidade de Salvador as escolas de pré-moldado, que cumpriram seu papel no passado, mas, hoje, essas estruturas estão ultrapassadas”, disse Bruno Reis, antes de iniciar a demolição da antiga unidade de ensino.

O vice-prefeito assinalou que a Prefeitura vai entregar 26 novas escolas em 2020. “Um recorde na história da cidade”, frisou. Ele ainda informou que a administração municipal vai conceder reajuste aos servidores da área de educação este ano. “Em breve, o prefeito irá anunciar o percentual do aumento”, pontuou Bruno Reis.