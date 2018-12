Centro de esporte e cultura de R$ 4,7 milhões é inaugurado em Valéria

Há cinco anos o matagal e falta de segurança eram as maiores referências da área de 7 mil m², Conjunto Lagoa da Paixão, em Valéria, que agora abriga o primeiro Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Salvador e 14º da Bahia.

Inaugurado pelo prefeito ACM Neto, na tarde desta quinta-feira (20), o equipamento foi recebido com festa pela comunidade - que comemorou ao som da cantora Margareth Menezes, e apresentações da Orquestra de Xequerê, do músico Sidney Argolo, E do Cortejo Percussivo dos alunos da Associação Pracatum, regido pelo professor e percussionista Jair Rezende.

O CEU vai atender às família de toda região de Valéria, além de bairros vizinhos. Para as crianças, tem balé, judô, jiu-jítsu, pista de skate e até karatê. Já os adultos e jovens vão poder desfrutar do cine teatro, futebol, futevôlei. "Esse espaço foi uma luta. Desde 2008, na primeira eleição, que não ganhei, que conheço de perto os problemas dessa região. É uma realização para todos nós", afirmou o prefeito.

Ainda de acordo com Neto, o projeto da construção do equipamento de Salvador só foi possível em sua gestão. "Havia planos de três. Canabrava, São Caetano e Valéria. E eu escolhi fazer aqui, pelo histórico das pessoas. Pelas falta de estrutura, de transporte, e todas as outras dificuldades que eu presencio aqui há tantos anos", explicou Neto, que apresentou a estrutura do local.

O espaço dispõe, ainda, de um ginásio coberto com capacidade para 200 pessoas, uma biblioteca para uso de toda comunidade e de uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), já presente em outras localidades. O CEU de Valéria, como já é conhecido pelos moradores da região, é fruto de um investimento de R$ 3,5 milhões do Ministério da Cultura, além de R$ 1,5 milhão de contrapartida da prefeitura da capital.

Transformação

Segundo o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, que veio de Brasília para a inauguração, a Praça CEU, como são conhecidos os centros do resto do país, promovem uma "transformação" social e beneficia a todos que moram nos entornos.

"Estou muito feliz de estar aqui. Realizações como esta, impactam diretamente na vida das pessoas. É isso o que buscamos fazer à frente da administração pública. Quero deixar claro que não adianta termos quadras, se não oferecemos conteúdo, por isso, parabenizo a prefeitura pela iniciativa de promover esse conteúdo", salientou Sérgio.

Sérgio, que em janeiro assume a secretaria de Cultura de São Paulo, comentou que o CEU de Salvador é o 50º, e último, a ser entregue desde que se tornou ministro, há dois anos e meio. "Agora eu pelo que assumam junto conosco o compromisso de cuidar e zelar por todo o espaço", disse o ministro à comunidade, que lotou o Espaço Cultural que leva o nome do projeto Boca de Brasa, que tem sede no complexo.

Durante seu discurso, Sá também comentou que um estudo realizado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) "revelou que nas localidades que recebem o equipamento, há redução da criminalidade, queda de evasão escolar, além de melhoria na qualidade de vida de moradores da região". Ao todo, segundo ele, cerca de R$ 121 milhões foram investidos nos CEUs nos últimos dois anos.

'Céu de Valéria'

O matagal que antes ocupava a área do centro é lembrado pelo líder comunitário Délio Lima, 35 anos, como um "lugar morto". "Peço licença pra usar a referência, mas o CEU de Valéria, é um céu pra comunidade. Porque trouxe vida a um lugar que era completamente morto", disse.

Foto: Almiro Lopes/CORREIO

E completou: "Ele, hoje, tem exatamente a finalidade que tem que exercer para todos nós", comentou o rapaz, que mora na comunidade há mais de 19 anos e integra o Grupo Gestor, uma equipe formada por 18 membros - sendo 12 pessoas da comunidade e seis representantes da prefeitura - responsável pela gerência.

"Nós estamos aqui, tentando e acreditando nesse projeto há mais de cinco anos. Não passava de um terreno abandonado. Para nós, e toda liderança do projeto, é uma realização sem tamanho. Uma comunidade unida, é uma comunidade forte", destacou Délio.

E por falar em união, a marisqueira Valmira Reis, 50 anos, mostrou que a comunidade está realmente feliz com o "céu de valéria". Prova disso é que a festa de inauguração foi escolhida por Valmira como o "aquecimento de Natal" por toda família.

Acompanhada de irmãos, filho, genros e netos, ela disse à reportagem que o espaço era "o que faltava" ali. Aproveitando a sombra das árvores e, diga-se de passagem, o ventinho batendo, a família inteira parecia bem acomodada no novo quintal de casa.

"Pra gente que mora longe do Centro de Salvador, é uma conquista enorme. Ter um espaço de lazer pra você levar seus filhos, netos, amigos. Poder sentar aqui, como estamos, numa paz, nessa paz, não tem nada melhor. Dá pra distrair, sair da rotina", afirmou a marisqueira, que mora em Valéria há 16 anos.

A Bahia é o estado do Nordeste com maior número de CEUs previstos, com 25, e o terceiro do Brasil, atrás de Minas Gerais. que tem 38 e São Paulo, que dispõe de 70.