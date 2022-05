Centro de Referência LGBT abre inscrições para curso de defesa pessoal

O Centro de Referência LGBT+ Vida Bruno, vinculado à Secretaria Municipal da Reparação (Semur), está com inscrições abertas para o curso de Legítima Defesa Pessoal voltado para o público LGBT+. A iniciativa é oferecida em parceria com Guarda Civil Municipal (GCM) e acontece entre os dias 23 e 27 de maio, das 13h às 17h, no Espaço Boca de Brasa, localizado na sede da Fundação Gregório de Mattos (FGM), na Barroquinha.

Entre as atividades propostas estão exercícios para melhora do reflexo diante de riscos, movimentos básicos de esquiva e base, além de dicas comportamentais em situações de perigo que serão ensinados no curso. Serão ofertadas 16 vagas, e a reserva de inscrição pode ser feita através do telefone (71) 3202-2750.

Para o coordenador do Centro, Marcelo Cerqueira, a importância do curso é ensinar práticas de combate à LGBTFobia, orientando ao público sobre como agir em casos de agressão. “A Prefeitura reconhece essa população e oferece essa oportunidade de a pessoa treinar e fazer esse curso, já que é um público considerado vulnerável”.