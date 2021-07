Centro Municipal de Educação Infantil é reinaugurado no Parque Bela Vista

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ieda Barradas Carneiro, que fica na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Parque Bela Vista, passou por uma reforma estrutural e foi reinaugurado nesta quinta-feira (8), com presença do prefeito Bruno Reis e da vice Ana Paula Matos, além do secretário municipal da Educação, Marcelo Oliveira.

Com 1,3 mil m² de área construída, o centro está no segmento de creche e pré-escola, atendendo crianças de 2 a 5 anos. Antes da reforma, o local tinha problemas como salas pouco ventiladas e alagamentos constantes. Agora, os elementos estruturais foram recuperados e também foram construídas guarita e subestação. A laje foi impermeabilizada, a drenagem pluvial foi melhorada, pisos e revestimentos foram trocados, houve pintura externa e interna, entre outras intervenções.

O Cmei também ganhou mais duas salas de aula, passando agora para 10. Com isso, a capacidade foi de 180 para 225 vagas - a unidade tem 163 alunos matriculados atualmente. O local conta agora com um parque infantil.

Todos os espaços foram adequados para seguir protocolos de combate à covid-19, com dispensadores de álcool em gel nos corredores e marcações de distanciamento social nas salas e demais espaços. Pias estão acessíveis para higienização das mãos.

“Praticamente fizemos uma nova escola. No período de verão, as crianças daqui sofriam com muito calor. Não havia climatização e agora todas as salas de aula passam a ter ar-condicionado. Não há como falar em educação de qualidade com escolas precárias”, diz Bruno, afirmando que até o final do ano serão entregues mais 11 unidades de ensino.

No evento, o prefeito falou também da volta às aulas. “A retomada da Educação provou que tomamos uma decisão acertada. Não impactou em nada para o aumento da pandemia. A rede privada voltou 100% seguindo os protocolos sanitários. A Educação municipal, infelizmente, não voltou na proporção que nós desejávamos. Também faço apelo aos pais que tragam seus filhos para a escola. Tivemos um 2020 comprometido e um 2021 que também está sendo por causa da pandemia. Vamos tentar recuperar o tempo perdido juntos e, para isso, é necessário um esforço coletivo”, disse.

Mais escolas

O prefeito destacou ainda que desde 2013 quase 70% das unidades da rede municipal tiveram obras de reforma, requalificação ou reconstrução. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que mede a qualidade do segmento em todo país, Salvador ultrapassou 12 capitais, saindo da vigésima sétima para a décima quinta posição, acrescentou.

Segundo ele, o município está investindo, com recursos próprios, cerca de R$100 milhões para construção de escolas – 13 novas unidades estão em processo de licitação. Também já foi autorizada a execução de orçamento para serviços como troca de telhados das estruturas que ainda não foram reformadas, colocação de cobertura de quadras e de grama sintética nos campos de futebol escolares.