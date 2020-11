Centro Universitário Senai Cimatec oferece 45 bolsas integrais em vestibular

O Centro Universitário Senai Cimatec está com processo seletivo aberto, oferecendo 45 bolsas de estudo. Os interessados podem se inscrever até 22 de novembro. O processo seletivo será realizado on-line. Ao todo, são 450 vagas para sete cursos de Engenheria, além da graduação em Arquitetura e Urbanismo. Destes, 10% das vagas são as bolsas integrais para candidatos de baixa renda.

As inscrições acontecem até às 20h59min do dia 22, exclusivamente pelo site (clique aqui). Os interessados nas vagas destinadas à gratuidade devem atender aos requisitos previstos no edital do concurso, que são:

* Ser egresso do Ensino Médio das redes públicas municipal, estadual ou federal, ou do Sesi-BA, ou ser egresso de estabelecimento privado como bolsista ou ainda da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Senais do programa articulado (Ebep).

* Comprovar renda domiciliar por pessoa de até 1,5 salário mínimo.

* Declarar que não é beneficiário d qualquer outro programa de bolsa de estudo ou crédito educativo

* Não ser funcionário do sistema Fieb

* Não ter concluído curso de gradução

* Não ter sido bolsita do programa de Bolsas de Graduação da instituição

*Não manter vínculo como aluno em instituição de ensino superior pública

Os documentos que devem ser disponibilizados na inscrição social estão listados no edital, que tem todos os detalhes da seleção.

Além do novo curso de Arquitetura e Urbanismo, o Senai Cimatem é referência no ensino de Engenharia e oferece as graduações nas Engenharias Civil, Elétrica, Mecânica, Química, de produção, da Computação e de Controle e Automação.



Aluna que foi contemplada com bolsa integral, Beatriz Sena diz que com a formação que recebeu consegue enxergar um futuro diferente. Moradora de Novo Horizonte, em Sussuarana, ela fez parte do Hackathon Nasa 2020, ficando em segundo lugar com a equipe. "A única coisa que um jovem de periferia precisa, quando ele quer mudar de vida, é oportunidade”, diz. "É uma instituição com muitos alunos de renda alta, mas que vê e escuta esses alunos pobres".

“O programa de bolsas da graduação integra nossas ações de responsabilidade social. Beneficiamos com isso o desenvolvimento de jovens talentos das Escolas Públicas do nosso Estado, além de alunos do Sesi, que têm a oportunidade de cursar a graduação em engenharia ou arquitetura no Centro Universitário Senai Cimatec de forma inteiramente gratuita. E estamos tendo ótimos resultados: os egressos do programa de bolsas muito nos orgulham com suas conquistas, muitos já se destacam durante a graduação, se envolvendo em iniciativas estudantis, participando de ações de cooperação internacional e trabalhando em grandes empresas”, afirma o reitor da instituição, Leone Andrade.



O quê?

Vestibular Senai Cimatec 2021

Inscrições: até 22/11 para bolsistas e até 27/11 para pagantes no site