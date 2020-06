Centro voltará a ter medidas restritivas, anuncia ACM Neto

O prefeito ACM Neto afirmou nesta terça-feira (30) que partes do Centro voltarão a ser incluídas nas medidas de restrições que buscam conter o avanço da covid-19. As atividades serão suspensas por sete dias na Avenida Joana Angélica, na Avenida Sete de Setembro, no Dois de Julho, na Rua Carlos Gomes e na região da Baixa dos Sapateiros. Ele ainda anunciou novos bairros que serão incluídos (veja abaixo). Todas as medidas começam a valer na quinta-feira (2).

Neto citou a aglomeração constante de pessoas na região que chamou de Centro ampliado como motivo para a retomada das restrições. O Centro registrou 491 casos do novo coronavírus, 448 destes nos últimos 30 dias e 226 apenas nos últimos sete dias, segundo dados da prefeitura.

Ele contou que foi pessoalmente à Joana Angélica ontem para observar a movimentação. "Nós havíamos alertado que era necessário que ambulantes e feirantes respeitassem as regras. Isso não aconteceu. Infelizmente não nos resta outra alternativa a não ser promover mais uma vez a interdição da Avenida Joana Angélica", diz.

O prefeito disse que mesmo com esforço da fiscalização, as aglomerações voltaram a acontecer nessa região. Haverá interdições no trânsito nas Avenidas Joana Angélica e Sete de Setembro, e no Dois de Julho. Segundo ele, somante moradores terão acesso aos locais, comprovando residência.

O número de casos da doença registrado no Centro da cidade acendeu o alerta. "Quando vi o numero eu fiquei preocupado, pessoalmente resolvi ontem visitar as ruas para ver como é que estava, de carro, e vi os problemas, tomei a decisão da gente voltar para o Centro. É fundamental esse retorno, não tem jeito", explica.

A estudante Larissa Santos, 22 anos, esteve na Avenida Sete de Setembro na semana passada e contou que ficou assustada com o que viu. “Minha mãe faz máscaras para vender e estava sem tecido. Fui lá somente para comprar o pano, achei que a rua estaria vazia até porque o ônibus que eu peguei estava vazio, mas não. Era tanta gente que parecia um dia normal”, contou.

Ela disse que voltou para casa o mais rápido possível, e pediu que as pessoas sejam mais conscientes. Já o técnico em eletrônica Josias Lima, 33, suavizou as aglomerações. “Eu sei que a gente precisa ficar em casa e tal, mas ninguém aguanta mais essa quarentena. Acho que se as pessoas usarem a máscara e tomarem cuidado está tudo bem”, disse.

Essa não é a recomendação dos infectologistas e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os médicos afirmam que a melhor forma de evitar a contaminação é mantendo o distanciamento de 2 metros entre as pessoas e evitando as aglomerações. A higienização frequente das mãos com álcool em gel ou água e sabão também é importante, e os especialistas pedem que, se possível, as pessoas fiquem em casa.

Bairros

Também hoje o prefeito prorrogou por mais sete dias o decreto com restrições em Santa Cruz, Imbuí, São Cristóvão e Beiru/Tancredo Neves. Já os bairros de Paripe, Fazenda Grande do Retiro, Engenho Velho de Brotas, Federação e Engenho Velho da Federação tiveram encerramento das medidas. Pernambués, incluindo agora a Saramandaia, Cabula com o Cabula VI e Resgate, Fazenda Coutos e Coutos foram incluídos na lista.

"Foram mais de quatro semanas em Paripe, conseguimos melhorar bastante a situação de contaminação na região. O que não significa dizer que mais adiante não tenhamos que voltar", avaliou Neto. Já em Tancredo Neves, onde a ação já vai para a terceira semana, os números de testagem positiva continuam altos. "A gente vem registrando lá em geral números que oscilam entre 35% e 40% de resultados positivos dos testes aplicados pela prefeitura", diz.

Ele explicou o retorno a Pernambués, que é o terceiro bairro com mais casos de covid-19 em Salvador, atrás apenas de Brotas e Pituba. "Na primeira entrada nossa não tínhamos incluído Saramandaia, dessa vez incluiremos", afirmou. São 733 casos ao todo no bairro, com 35 em Saramandaia. Nos últimos 30 dias foram 613 casos - 198 destes em apenas sete dias.

Também o Cabula volta a ter a medida, mas agora incluindo o Cabula VI e o Resgate, ao contrário do que aconteceu da primeira vez. O bairro tem 593 casos de covid-19. "Toda poligonal vai ser alcançada".

Já os bairros de Coutos e Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário, entraram pela primeira vez na lista de áreas com medidas de restrição setorizadas. Desde que a pandemia começou 251 moradores de Coutos foram diagnósticados com o novo coronavírus, 215 deles nos últimos 30 dias. A prefeitura identificou 51 infectados na última semana.

Fazenda Coutos fica logo ao lado e também tem números preocupantes. São 195 confirmações, sendo 145 no último mês e 57 nos últimos sete dias. Para a costureira Eliene Nascimento, 51 anos, a medida só terá efeito se houver fiscalização. "A população relaxou, não está vendo ou não quer ver o problema. Eu até entendo quem sai de casa para fazer mercado ou ir ao médico, mas tem gente que está saindo sem necessidade. Se não houver fiscalização ninguém vai respeitar", disse.

Bairros com restrições prorrogadas

Santa Cruz

Imbuí

São Cristóvão

Beiru/Tancredo Neves



Bairros com restrições a partir do dia 2

Centro ampliado

Pernambués, incluindo agora a Saramandaia

Cabula com o Cabula VI e Resgate

Fazenda Coutos e Coutos



Bairro com restrição vigente até o dia 1º

Pau da Lima

Restrições

Nos bairros com as medidas, fica suspensa a realização de qualquer atividade econômica, formal e informal, só sendo permitido o funcionamento de daquelas consideradas essenciais, a exemplo de supermercados, farmácias e estabelecimentos que utilizam o sistema de delivery, sem retirada no local, além de serviços de saúde.

Além disso, os bairros recebem ações de proteção à vida que consistem na distribuição de cestas básicas para trabalhadores informais e entidades sociais que atuam na região, e de máscaras de proteção para a comunidade. Também são ofertados testes rápidos para detecção do coronavírus, medição de temperatura, higienização de ruas, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e Cras Itinerante.