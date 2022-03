Cerca de 20 cães e gatos são vacinados contra a raiva em Cajazeiras

Cerca de vinte cães e gatos foram vacinados contra a raiva no bairro de Cajazeiras X, em Salvador, nesta sexta-feira (18). Uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) montou um ponto de imunização no Campo da Pronáica. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) redobrou os cuidados depois que exames detectaram a circulação de raiva silvestre em morcegos na cidade.

A vira-lata Pretinha ficou toda animada no momento da imunização. A tutora dela, Ivonete da Silva, contou que a cadela costuma ser agitada, por isso, resolveu dar duas viagens. “Vou correndo em casa pegar Holyfield. Ele está velhinho, mas também é muito agitado”, contou, se referindo a outro vira-lata que faz parte da família.

Cadela Pretinha ficou animada no momento da imunização (Foto: Ana Albuquerque/ CORREIO)

A SMS frisou que a vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, que é uma zoonose com 100% de letalidade. A doença pode ser transmitida através da mordedura, lambedura e arranhadura dos animais infectados para os seres humanos.

Veterinários do CCZ também estão realizando ações de vigilância em toda cidade com a captura de morcegos com suspeita da zoonose. Os exames laboratoriais realizados até o momento detectaram a presença do vírus da raiva em dois morcegos entre outubro de 2021 e março de 2022.

Morcegos são animais silvestres protegidos por lei e importantes para o equilíbrio ecológico, por isso não podem ser eliminados ou presos sem a autorização de órgãos ambientais. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004. A orientação do órgão para as pessoas que tiverem contato com qualquer animal suspeito de raiva é lavar imediatamente o local com água e sabão e procurar o serviço de saúde.