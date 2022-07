Cerca de 200 escadas serão reformadas até o final do ano em Salvador

Quando o comerciante Francisco Oliveira foi morar na Travessa 5 de novembro, no bairro do Pau Miúdo, não existia calçamento no local, era tudo de barro. Lá se vão 45 anos. Nesse período, ele mesmo comprou o cimento e calçou a parte de cima da ladeira para facilitar o acesso à casa onde ele morava com a família. Nesta quinta-feira (28), aos 82 anos e aposentado, seu Francisco acompanhou da janela a entrega da nova escadaria.

A prefeitura lançou um programa para requalificar as escadas da cidade, e começou pela Travessa 5 de novembro. A escada, antes improvisada, deu lugar a uma estrutura com acabamento, corrimão e drenagem, fazendo a ligação entre a bairro e a Avenida Barros Reis. Seu Francisco acompanhou a construção desde o início.

“Fiquei contente com a reforma, porque é o retorno dos nossos impostos. Quando eu vim morar aqui precisei fazer as melhoras com o dinheiro do meu bolso, comprei o material e dei o concreto na parte de cima para melhorar a situação, porque era barro e escorregava. Eles [prefeitura] estão fazendo um bom trabalho, só faltou pintar, mas eu gostei”, afirmou.

Os moradores contaram que a obra de requalificação durou cerca de 30 dias. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) esteve no bairro e conversou com as pessoas que usam a estrutura. Ele contou que o programa Degrau no Grau vai requalificar cerca de 200 escadas até o final do ano, e assinou a ordem de serviço para a reforma dos primeiros 84 equipamentos. O investimento será de R$ 7,2 milhões, nessa primeira etapa, e de R$ 30 milhões no total. Os recursos são do Município.

“Os equipamentos levam, no máximo, 60 dias para ficarem prontos. São escadas drenantes que não permitem que a água e a sujeira invadam a casa das pessoas. Este trabalho traz segurança para as famílias, conforto e acessibilidade para idosos e crianças, trazendo impacto direto na vida das pessoas”, afirmou o prefeito.

Bruno Reis destacou que Salvador tem uma topografia repleta de vales e morros, e que o objetivo da ação é facilitar a acessibilidade e melhorar a mobilidade dos moradores nas áreas de relevo irregular. Durante a inauguração, a população estava usando o equipamento e idosos destacaram a importância do corrimão. “Antes, não tinha. É importante, principalmente em dias de chuva”, contou uma mulher que já chegava ao final do trajeto.

Prefeito autorizou a reforma imediata de 84 escadas (Foto: Betto Jr/ Secom)

Ações

Das 84 escadas que começam a ser reformadas, 20 ficam na regional de Liberdade/ São Caetano, sendo dez no bairro do Pau Miúdo. O secretário de Manutenção da Cidade (Seman), Luciano Sandes, lembrou que os moradores podem solicitar a reforma de escadas através do 156. Os técnicos visitam o local e fazem uma análise. Ele frisou que desde 2021, cerca de 300 equipamentos já foram recuperados.

“Este é um programa consolidado, e agora intensificado, que está alcançando 500 equipamentos públicos em menos de dois anos. Neste período, temos obras concluídas, em execução e outras prontas para iniciar obras. Nossa previsão é alcançar 550 escadarias no total até o final deste ano e a tendência é ampliar o serviço até o final da gestão. Este é um trabalho importantíssimo para a mobilidade das pessoas em nossa cidade”, disse.

Além dessas 84 obras anunciadas nesta quinta-feira, a reforma de 15 outras escadarias foram iniciadas em 2022, estando sete delas concluídas nos bairros do Barbalho, Pau Miúdo, Brotas, Curuzu (duas), Cosme de Farias e Luiz Anselmo. Além disso, oito escadarias seguem em execução nas localidades de Jardim Nova Esperança, São Marcos (duas), Águas Claras, Pau da Lima, Arenoso e Pernambués (duas).