Cerca de 3 mil alunos da rede pública vão estudar em escolas privadas de Salvador

Cerca de 3 mil estudantes do Ensino Infantil, em Salvador, vão estudar em escolas particulares em 2021. O convênio com as 30 instituições de ensino responsáveis pelas vagas foi assinado nesta quinta-feira (25).

Na prática funciona assim: primeiro os estudantes se inscrevem para fazer a matricula na rede pública. Isso aconteceu em fevereiro deste ano. Depois, a prefeitura compara a quantidade de alunos inscritos com a quantidade de vagas existentes no sistema, e direciona para as escolas privadas a demanda que estiver sobrando. Este ano será cerca de 3 mil estudantes.

O prefeito Bruno Reis realizou um evento virtual, nesta quinta-feira, para a assinatura da renovação do convênio. Ele contou que o programa existe desde 2019, que o objetivo é oferecer vagas para os estudantes, mas que também é um socorro às escolas já que o contrato com a prefeitura garante o pagamento das mensalidades.

“São escolas de Educação Infantil e que da rede de educação foram as mais impactadas pela pandemia. Muitas delas estão passando por grandes dificuldades e não fecharam as portas graças a essa parceria com a prefeitura”, disse.

Salvador tem 135 creches comunitárias que atendem cerca de 20 mil estudantes do Ensino Infantil, mas ainda assim não dão conta da demanda. A oferta de vagas em escolas privadas evita que estudantes de 4 e 5 anos fiquem sem ter onde estudar, mas para crianças de 2 e 3 anos ainda existe um déficit. A prefeitura estima que cerca de 6 mil estejam fora do sistema.

O investimento anual nas creches é de R$ 55 milhões. O prefeito citou também o programa Primeiro Passo que paga R$ 65 por mês para os pequenos, e 168 mil cestas básicas que são entregues todos os meses para todos os estudantes da rede municipal de ensino desde que a pandemia começou. Já as crianças contempladas no convênio assinado nesta quinta-feira vão custar, em média, R$ 300 mensais aos cofres públicos.

O secretário municipal de Educação, Marcelo Oliveira, contou que as 30 escolas conveniadas ofereceram cerca de 6 mil vagas, mas que, nesse primeiro momento, serão necessárias apenas 3 mil delas. O processo de matrícula para alunos novos está em andamento. Até está sexta (26), estão sendo matriculadas crianças de 2 e 3 anos. Na próxima semana, será os de 4 e 5 anos.

“Esse é um projeto em que todos ganham. Primeiro, porque a prefeitura consegue atender a demanda de alunos. Segundo, o mais importante, os alunos têm acesso a escolas em que não teria alternativa para acessar, porque não teriam condições de pagar por uma escola particular. E terceiro, a escola tem a garantia de pagamento e de seu funcionamento, principalmente, nessa época de pandemia em que os pais estão retirando as crianças do ensino infantil porque não tem aula presencial”, disse.

Além do Ensino Infantil, a prefeitura tem outros 130 mil estudantes no Ensino Fundamental, e quase 18 mil alunos no modelo Ensino de Jovens e Adultos (EJA).