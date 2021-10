Cerca de 3,5 mil pulseiras estão sendo entregue para as crianças nas praias

Quem está pensando em ir à praia nos próximos dias e vai levar alguma criança precisa ficar atento. Com o ferido de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o movimento nas areias será mais intenso já que a data também celebra do Dia das Crianças. As equipes da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) estão distribuindo 3,5 mil pulseiras para a identificação dos pequenos banhistas.

As pulseiras estão sendo entregues na praia e devem ser preenchidas com o nome da criança e os telefones de contato dos pais ou responsáveis. Além da distribuição pelos agentes salva-vidas, a pessoa que quiser adquirir antecipadamente o item pode se dirigir à sede do órgão, no bairro de Patamares, e retirar o item.

Segundo a Salvamar, cerca de 15 a 20 crianças ficam perdidas, em média, durante o final de semana nas praias de Salvador, por isso os salva-vidas redobram a atenção e pedem a colaboração dos pais e responsáveis no cuidado com os pequenos. A região de Piatã concentra o maior número de casos.

A orientação dos profissionais é para que os pais ou responsáveis fiquem apenas a um metro de distância dos pequenos, evitem o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, e mantenha a atenção nas crianças.

Os salva-vidas recomendam que os banhistas procurarem um dos postos da Salvamar instalados pelas praias da cidade, para ter a informação de qual o melhor lugar para o banho de mar. Em caso de uma criança perdida, os pais ou responsáveis devem se dirigir ao posto salva-vidas mais próximo, para que as equipes iniciem as buscas.