Cerca de 500 pessoas são resgatadas de inundação em Coronel João Sá e Pedro Alexandre

Cerca de 500 pessoas foram resgatadas nos municípios de Coronel João Sá e Pedro Alexandre, que ficaram submersos após o rompimento Barragem Riacho Lagoa Grande na quinta-feira (11), informou a prefeitura de Coronel João Sá. O número de vítimas pode aumentar já que uma equipe com 50 bombeiros chegou à região nesta sexta-feira (12) à localidade e ainda faz o levantamento dos danos causados pela enchente.

De acordo com o major Ramon Diego do Corpo de Bombeiros, a equipe é formada por profissionais de todo o estado e é especializada em busca e salvamento. Pelo menos, dez membros do grupo atuaram no resgate na cidade de Brumadinho,em Minas Gerais, que em janeiro foi devastada pelo rompimento de uma barragem.

As vítimas resgatadas estão abrigadas nas escolas Juracy magalhães, Maria Dalva e Ruy Barbosa, além do Ginásio de Esporte do município. A prefeitura de Coronel João Sá informou que é quase impossível se locomover pelo município já que a ponte do Sanharol, que liga a sede da cidade ao bairro de mesmo nome foi interditada pelos bombeiros nesta sexta-feira devido força da água que passa pela ponte. Outra ponte, perto do vilarejo de Boa Sorte, caiu.

O major informou ainda que os Bombeiros estão de prontidão na cidade e trabalham em conjunto com a Defesa Civil do estado para realizar a vistoria das casas que receberam a força da água.

Como as fortes chuvas reiniciaram na região, o Corpo de Bombeiros aguarda o volume da água baixar para dar continuidade aos trabalhos. “Está com muita chuva. Resgatamos as pessoas da zona de risco e agora aguardamos a redução do nível d'água”, explicou o major.

Para realizar o resgate, o Corpo de Bombeiros utiliza equipamentos de salvamento aquático e terrestre dentre eles botes, cinco caminhonetes 4x4, um microônibus, boias, coletes, roupas de neoprene e cordas.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier