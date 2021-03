Cerca de 7 mil idosos com 79 anos serão vacinados em Salvador

A vacinação dos idosos a partir de 79 anos começou a todo vapor em Salvador. No início da manhã desta quinta-feira (4), a fila no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga começava na porta da unidade, nos Barris, e seguia pela Avenida Centenário, até as imediações do Shopping Barra. Esse foi o primeiro dia de imunização para esse público, e a estimativa da prefeitura é de que 6,7 mil idosos com essa idade serão protegido.

O prefeito Bruno Reis fez uma entrevista coletiva na porta da unidade, pela manhã, e garantiu que existe vacina suficiente para imunizar todos os idosos com 79 anos da cidade. As 15 mil unidades da Coronavac chegaram, nesta quarta-feira (3), em Salvador. Em seguida, ele pediu que o público evitasse aglomerações e, se possível, deixasse para se imunizar no final da manhã ou à tarde. Na prática, as filas têm sido quilométricas pela manhã, enquanto à tarde o movimento de pacientes é menor.

“É natural dos idosos [querer sair cedo]. Ele vêm todos de uma vez e acabam gerando fila no drive e nos postos fixos, mas tem doses para todos, não precisa vir no início da manhã, pode deixar para vir no final da manhã ou à tarde. Podem ficar tranquilos, vamos vacinar todos os idosos de 79 anos. Só vamos vacinar os de 78 anos quando todos os de 79 anos estiverem protegidos”, afirmou.

Esse é o público que está recebendo a primeira dose. Além deles, existem profissionais de saúde que também estão sendo imunizados pela primeira vez. E idosos e trabalhadores da saúde que estão sendo protegidos com a segunda dose. Em todos os casos, a vacinação acontece das 8h às 17h, mas os locais para cada público não são os mesmo.

Nesta quinta-feira, foi lançado o site Filômetro. Através dele é possível saber qual tipo de público está sendo atendido em cada posto, e se as filas estão pequenas, moderadas ou intensas. Por volta das 15h, por exemplo, a Unidade de Saúde da Família (USF) de San Martin III, em Santa Mônica, e os postos montados da Unijorge, na Paralela, na Arena Fonte Nova, e no Atacadão Atakarejo, em Fazenda Coutos, estavam sem fila.

Outros locais, no entanto, como o 5º Centro, o PAF de Ondina, e o Parque de Exposições estavam com filas intensas mesmo à tarde. Os demais postos apresentavam filas pequenas ou moderadas.

Segundo os dados do Município, são 313 mil pessoas com 60 anos ou mais em Salvador. No começo da vacinação, o levantamento apontava 245 mil. Atualmente, a cidade tem 160 pontos de vacinação. São 11 drives, com 68 baias para imunização, e outros 92 salas de vacinação em postos fixos.