Cerca de 9,2 mil crianças são vacinadas contra Covid-19 neste sábado (22)

Cerca de 9,2 mil crianças entre 05 e 11 anos foram vacinadas contra a Covid-19, durante a segunda edição da estratégia “Dia da Criança é Dia de Vacina”, ocorrida neste sábado (22), em Salvador.

No total, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montou 30 pontos de imunização espalhados por toda cidade, entre postos fixos e um drive adaptado na FTC Paralela. “Tivemos um movimento significativo nos postos esse sábado e conseguimos imunizar um número expressivo de crianças em um único dia. Vacinar é um ato de amor à vida dos nossos pequenos”, destacou o titular da SMS, Leo Prates.

Com estratégia iniciada no último sábado (15), a capital baiana ultrapassou a marca de 21 mil crianças que já receberam a primeira dose do imunizante na cidade.

Público geral

Neste domingo (23), não haverá vacinação contra a covid-19 na cidade. A estratégia será retomada na segunda-feira (24) e os postos serão divulgados amanhã.