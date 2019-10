Cerimônia de canonização de Irmã Dulce terá 5h de duração

A cerimônia de canonização de Irmã Dulce, no dia 13 de outubro, terá cinco horas de duração. Os baianos que quiserem acompanhar pela internet ou pela televisão, vão ter que acordar bem cedinho: às 5h, quando começa a celebração no Vaticano, em Roma, na Itália, onde o relógio marcada as 10h.

A missa da canonização será presidida pelo Papa Francisco, na Praça de São Pedro. O CORREIO conversou com o arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, que falou sobre a celebração.

"Dentro da celebração, logo após a homilia, o Prefeito da Congregação para as Causas dos Santos pede ao Santo Padre, o Papa Francisco, a canonização. Em seguida, o Papa faz uma declaração oficial, reconhecendo que a Bem-Aventurada Dulce dos Pobres", explica.

No dia seguinte, 14, Dom Murilo, que acompanhará os festejos no Vaticano, presidirá uma missa na Basílica de Sant´Andrea della Valle, na Itália. Na homilia, ele fará uma referência a Frei Hildebrando, que teve um papel de destaque na vida de Irmã Dulce.

Além da beata, serão canonizados John Henry Newman, cardeal, fundador do Oratório de São Filipe Néri na Inglaterra; Giuseppina Vannini (no século Giuditta Adelaide Agata), fundadora das Filhas de São Camilo; Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, fundadora da Congregação das Irmãs da Sagrada Família; e Margherita Bays, Virgem, da Ordem Terceira de São Francisco de Assis.