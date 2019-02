Cervejaria triplica investimentos no Carnaval

O Grupo Petrópolis, que produz as cervejas Itaipava, Crystal e a Petra Origem Puro Malte, irá investir este ano R$ 8,3 milhões no Carnaval baiano - quase três vezes mais na comparação com a festa do ano passado (R$ 2,8 milhões). Os recursos serão aplicados em diversas ações de marketing, como o patrocínio de blocos, shows e camarotes e no lançamento de uma embalagem especial em alusão à folia baiana, dentre outras iniciativas. “Estamos bem animados. Teremos uma participação muito maior no Carnaval deste ano, o que é uma forma de retribuir este carinho que o consumidor baiano tem com a nossa marca”, diz Eliana Cassandre, gerente de Propaganda da companhia.

Carro-chefe do portfólio do Grupo Petrópolis, a cerveja Itaipava vai responder, sozinha, por um investimento de R$ 5,2 milhões no Carnaval. O produto será o patrocinador oficial do Carnavalito, que ocorre nos dias 2 e 4 de março, na Arena Fonte Nova. “A proposta deste evento é engrandecer ainda mais o Carnaval de Salvador”, conta Eliana. A Itaipava também estará presente no Camarote Club, no circuito Barra/Ondina, e fechou contrato de patrocínio dos blocos Inter e Voa Voa.

Recém-lançada no mercado da região Nordeste, a Petra Origem Puro Malte chega com força na folia deste ano, com investimentos da ordem de R$ 3 milhões. Ela será a cerveja oficial do Camarote Salvador, um dos mais badalados de todo circuito. Já o energético TNT estará no Vila Mix.

Outra novidade para o Carnaval é o lançamento de uma embalagem especial para as latas de 269 ml. O novo rótulo traz grafado o texto “Itaipava, cerveja 100% Verão. Fazendo o Verão acontecer nas ruas, nos blocos, nos camarotes e no Carnavalito”. Serão distribuídas mais de 11 milhões de unidades em Salvador e Região Metropolitana.

O Grupo Petrópolis é a única cervejaria com capital 100% nacional. Emprega em suas unidades cerca de 26 mil pessoas. A companhia possui sete fábricas no país, sendo uma em Alagoinhas. A capacidade de produção da planta baiana aumentou 50% no ano passado, com inauguração de novas linhas de produção. Os investimentos somaram

R$ 400 milhões.

O market share (participação de mercado) dos produtos do Grupo Petrópolis no Nordeste chega hoje a 25,60%. Na Bahia, este percentual é de 29,80%. Já a cerveja Itaipava detém uma participação de 20,90% no mercado nordestino e de 23,30% na Bahia. “Muito importante este mercado (do Nordeste) para o nosso negócio”, diz Eliana.