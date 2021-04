Cervejaria vai doar R$ 1,2 milhão a profissionais de eventos de Salvador

Uma das principais patrocinadoras de grandes eventos de Salvador, a Ambev anunciou nesta segunda-feira (5) que vai aderir ao programa SOS Cultura, doando R$ 1,2 milhão ao fundo - o valor será destinado exclusivamente ao pagamento de auxílio para trabalhadores do setor.

A comunicação foi feita ao gabinete do prefeito, já que se trata de um programa municipal. A doação da Ambev representa quase 40% da cota do SOS Cultura destinada ao setor privado. Em nota, a Ambev diz que pretende com sua ação incentivar outras empresas a também fazerem doações.

“O segmento cultural sempre esteve ao nosso lado nos momentos de celebração, promovendo os grandes eventos da cidade. Nesse momento tão difícil, é hora de retribuir a parceria”, diz Rodrigo Moccia, diretor de relações institucionais da Ambev. “O setor de entretenimento da Bahia sempre contou e sabe que pode continuar contando conosco. Convidamos outras empresas e marcas que atuam no estado a abraçarem o projeto”.

O SOS Cultura busca minimizar os impactos econômicos causados pela crise sanitária e pelas medidas de isolamento social, que levaram à suspensão total dos eventos. O setor foi o mais impactado com a pandemia, sendo o único que não retornou às atividades e permaneceu parado por mais de um ano.

Como o programa, a prefeitura vai conceder auxílio emergencial no valor de R$ 1,1 mil para profissionais do setor. A expectativa é atingir cerca de 6 mil profissionais de diversas áreas da cultura, impactados com a ausência de eventos na capital baiana. O investimento total será de R$ 6.6 milhões. Deste valor, 50% será pago pela prefeitura e os demais 50% subsidiados pela iniciativa privada.