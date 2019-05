Cervejarias e bares de Salvador terão programação especial para a Copa América

A realização da Copa América em Salvador foi uma notícia boa para os amantes do futebol e também para os donos de bares e restaurantes de Salvador, que já se preparam para atrair o público neste período, com programação especial e atrativos.

O torneio, que terá cinco partidas na capital baiana, afinal, significa um respiro para uma boa parte do comércio da cidade, que tem em junho retração das vendas por conta do período junino. Nos dias 21 e 23 de junho, por exemplo, datas que os festejos de São João já estão a todo vapor, a Fonte Nova receberá dois jogos: Equador x Chile e Colômbia x Paraguai, respectivamente. E é nisso que os comerciantes apostam: o amor ao futebol ser maior que o sentido pelo forró.

Quem for deixar o arrasta-pé de lado e quiser ficar em Salvador terá vários motivos para permanecer na cidade. Assim como na Copa do Mundo, a cidade receberá a Arena Nº1 Brahma, evento que integra a realização dos jogos com shows musicais.

O palco será montado nos dias em que a Seleção Brasileira for entrar em campo, com telão para as partidas e com shows de artistas baianos. A programação dos três primeiros jogos, da fase de grupos, inclui Parangolé, Bell Marques e Lambasaia, além de DJs.

Nos dois primeiros dias, 14 e 18 de junho, os jogos serão às 21h30 e a Arena abrirá os portões às 17h30. As bandas irão encerrar os shows às 21h20. No terceiro jogo, no dia 22 de junho, o jogo é às 16h e a Arena abrirá às 14h30, com encerramento da banda às 20h. A mesma mecânica deve ocorrer nas fases seguintes à medida que a Seleção for avançando. Ou seja, caso a Seleção Brasileira avance, teremos novos dias de shows na Arena.

Quem não quiser ir para a Arena, mas estiver em busca de uma opção para assistir aos jogos com os amigos, poderá contar com bares e restaurantes, que estão adotando estratégias para manter os soteropolitanos na cidade.

Para não deixar os seus clientes perderem nenhum minuto da Copa América, o empresário Eduardo Silva, do Bar do Telão, promete abrir suas duas unidades 24h por dia. Tanto o bar da Barra como o da Liberdade ficarão abertos transmitindo jogos e treinos das seleções.

Eduardo Silva, do Bar do Telão, quer lucrar mais durante a competição

(Foto: Evandro Veiga / CORREIO)

“Cerca de 80% dos meus clientes são de esportes e assistem jogos de futebol, lutas, corrida, basquete, natação, qualquer tipo de esporte. Nós temos um telão de seis metros na Liberdade e na Barra temos televisões que irão transmitir tudo 24 horas por dia”, contou Silva.

Faturamento

A expectativa é que o faturamento do bar aumente em 40% por conta dos jogos. “Geralmente os bares só passam os jogos do Brasil e o meu público procura um estabelecimento que passe todos os outros jogos. Então a gente acaba ganhando bastante. Enquanto tiver jogos, nós estaremos funcionando”.

O Boteco do Farol, na Barra, também espera que a Copa América aumente a movimentação de clientes do local.

“A movimentação na Copa do Mundo foi boa mas, quando o Brasil perdeu, acabou com todo movimento. Hoje em dia, qualquer evento que tenha aqui próximo acaba melhorando o nosso movimento. Tomara que nessa Copa América as coisas melhorem, mesmo a seleção não vivendo um bom momento”, afirmou o maitre Jair Fernandes.

Jair diz que rendimento da Seleção Brasileira impacta nos negócios

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

A Budweiser retomará o Bud Basement, evento para curtir o jogo e shows, durante a Copa da América. O evento será realizado no Trapiche Barnabé, no Comércio, em oito dias diferentes. Os ingressos estão à venda no Sympla. A programação começa no dia 8 de junho, com o DNA do Flow Festival, com as bandas Forró Sorrateiro, Forró da Gota e Edinho Caraíva.

O Boteco RV e o Parador Z1, ambos no Rio Vermelho, estão se preparando para o campeonato. Além de televisores grandes, os bares também receberão as bandeiras dos times que disputarão o torneio. O Boteco RV terá música ao vivo durante os dias do jogo.

Faturamento

A previsão da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) é mais modesta, mas também é de crescimento no faturamento. A expectativa é de aumento de 15% em comparação com os anos anteriores. “Qualquer grande evento que você traz para Salvador, tem uma melhora no faturamento dos restaurantes. É uma consequência direta para eventos deste porte. Geralmente em Salvador você tem uma queda na segunda quinzena de junho, que é quando começa o São João. Naturalmente os muitos bares e restaurantes fecham nesta época e temos certeza que a Copa América vai trazer muita gente para cá”, afirmou o presidente do Conselho Financeiro da Abrasel, Daniel Alves.

Alves espera que a Copa América reproduza um pouco do que aconteceu durante a Copa do Mundo, quando as pessoas ficaram estimuladas a consumir nos bares e restaurantes. “Os comércios estão se preparando, colocando telão, preparando decorações específicas e buscando atrair quem não quer ou não consegue ir ao estádio. Nós torcemos para que a Seleção Brasileira chegue na final porque isso significa mais movimentação para a gente”, disse.