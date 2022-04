'Céu de mil cores': Pôr do sol em Salvador encanta moradores nesta terça (05)

Quem parou um segundo para olhar para cima no meio da correria desta terça-feira (05) foi surpreendido por uma gama de cores deslumbrantes no céu de Salvador. O fim de tarde da capital baiana foi marcado por tons de rosa e laranja e até rendeu belos registros.

Moradores compartilharam nas redes sociais imagens do céu multicolorido, agradecendo pela "recompensa". Até a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, e o prefeito Bruno Reis se impressionaram com a visão da cidade.

Este fenômeno também chamou a atenção do CORREIO, que conversou com Heráclio Alves, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para entender o que 'pintou' o céu de Salvador.

"Este é um fenômeno comum no outono. Tanto no nascer quanto no pôr do sol, quando há as condições adequadas, a luz solar incide de forma inclinada sobre a atmosfera, e caso encontre partículas suspensas no ar, como poeira, cristais de gelo ou até mesmo poluição, pode gerar esses tons mais entre o laranja e o vermelho, passando também pelo rosa", explica.

Ainda de acordo com Heráclio, a quantidade de nuvens, nebulosidade e o volume de chuvas também influenciam na ocorrência, tonalidade e intensidade das cores.

Manhã laranja

No último dia 16 de fevereiro, Salvador e outros municípios baianos amanheceram com um céu alaranjado, por volta das 5h. O caso foi registrado em bairros como Cabula, Vila Laura, Mussurunga e Roma. Também ocorreu nas cidades de Santo Amaro, no recôncavo, e em Camaçari, na região metropolitana de Salvador.

Segundo o Climatempo, quando o céu está apresenta tons de rosa, laranja ou vermelho, significa que há muitas partículas de poluição suspensas na atmosfera, como poluentes de carros e indústrias.