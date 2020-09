Chá de revelação causou incêndio na Califórnia, dizem bombeiros

Um "dispositivo pirotécnico gerador de fumaça" usado em um chá de revelação foi a causa de um dos incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada na madrugada desta segunda-feira (7) pelo Corpo de Bombeiros do Condado de San Bernardino, onde ocorre o incêndio, a cerca de 125 km de Los Angeles.

O chá de revelação é uma festa em que os pais descobrem e anunciam o sexo do filho que estão esperando. Uma das maneiras usadas para essa revelação e um dispositivo que gera fumaça com cores para simbolizar menino ou menina.

Ao todo, atuam no combate às chamas 500 bombeiros, com auxílio de quatro helicópteros. As chamas destruíram cerca de 2,8 mil hectares, segundo o Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndio da Califórnia. Muitos moradores da região tiveram que deixar as casas por precaução. Somente 5% das chamas foram controladas.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência em cinco condados. O incêndio começou na cidade de Yucaipa e se espalhou. Ele tem sido tratado pelos bombeiros como "incêndio El Dorado" - há outros 23 incêndios de grande porte em andamento no estado.

No comunicado, o Corpo de Bombeiros diz que os responsáveis por dar início a um incêndio por negligência ou atividade ilegal podem ser financeiramente e criminalmente responsabilizados.