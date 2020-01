Chá que 'elimina quilos de fezes' deve ser usado com acompanhamento médico

Foto: Reprodução

Um vídeo publicado há nove meses no canal do YouTube Diva aos 50, que tem mais de 800 mil inscritos, virou assunto na internet nos últimos dias por motivos inusitados. Nele, a dona do canal, Maria da Paz, ensina a preparar um chá de sene para emagrecimento com diversos ingredientes, prometendo eliminar até 20 kg rapidamente. Os comentários de quem testou a receita são hilários e viralizaram na internet.

O vídeo já tem mais de 18 mil comentários, alguns impublicáveis. O internauta com nome de usuário Gamer Excêntrico comentou “‘Se não der certo você vai precisar procurar um médico’, e se der certo liga pra ambulância!”, citando uma fala da dona do canal. O usuário Marcus Marvnn sugeriu “Quando tiver uma guerra a gente tem que infiltrar essa senhora na cozinha dos inimigos”. E também teve quem considerou a ideia de tomar a “receita milagrosa”: “A vontade de testar é grande, mas o medo de dar certo é maior ainda”, escreveu Elloyza Cardoso. Assista abaixo.

Método arriscado

Senna alexandrina Mill é o nome científico da planta popularmente conhecida por sene e pertencente à família botânica Fabaceae.

O método ensinado pela dona do canal, porém, é arriscado, uma vez que a planta normalmente utilizada para tratar problemas de constipação. A receita apresentada pela youtuber mistura uvas passas, ameixas e sene a 200 ml de água morna. Na descrição do vídeo, ela deixa um alerta. “Atenção, meus amores, se fizer a receita milagrosa, vocês não sai de casa", escreveu.

A reportagem do JC conversou com a nutricionista Laís Sousa sobre a utilização de sene. “Sene é recomendada para constipação. Atua no intestino grosso, no entanto o chá em excesso pode destruir os plexos neurais e o intestino pode ficar mais constipado com o uso a longo prazo. Ele também pode desencadear em uma nefrite ou colite ulcerativa por isso deve ser utilizado em períodos curtos e com acompanhamento de profissionais”, explicou.

Na “receita milagrosa” do canal Diva aos 50, a planta é ainda acompanhada de outros ingredientes. Laís destaca que sene não é recomendada para este fim. “Não atua como um chá que favorece o processo de emagrecimento”, frisa. Quanto à receita publicada no YouTube, a nutricionista faz outro alerta. “É tudo muito laxante pode ter uma hiportemia e desidratação”, afirmou.