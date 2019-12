Chacina da Juracy foi motivada por disputas pelo tráfico de drogas

A chacina ocorrida na avenida Juracy Magalhães Júnior, em Salvador, foi motivada por disputas pelo tráfico de drogas no Recôncavo. O crime aconteceu no sábado (14), e entre as vítimas está um bebê de cerca de 1 ano. A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa durante coletiva, nesta terça-feira (17).

O governador contou que existem dois grupos disputando o tráfico de drogas nas cidades de Santo Amaro e Saubara, ambas no Recôncavo, e que representantes das duas quadrilhas vivem em Salvador. Em novembro, o integrante de um dos grupos foi assassinado. No sábado, os comparsas resolveram vingar a morte dele matando membros do bando rival.

Testemunhas ouvidas pela polícia disseram que homens armados chegaram em um carro Fiat, modelo Linea, de cor branca, por volta das 18h30. Eles pararam no veículo na Avenida Juracy Magalhães Júnior, próximo a uma via de acesso ao bairro do Horto Florestal, e retiraram as vítimas de dentro do carro.

Ana Paula Ramos da Silva, 18 anos, Diógenes Rosário da Rocha, 29, e Suedson Oliveira Coelho, 38, foram jogados no meio da rua e executadas a tiros. Em seguida, os criminosos fugiram. Um bebê também foi baleado, e foi o único que não morreu no local. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado menos de 24h depois do ocorrido.

Segundo o governador, o motivo da chacina está claro. “São pessoas que disputam o tráfico em Santo Amaro e Saubara, e estavam morando representantes dos dois grupos em Salvador. Como no mês passado havia tido a morte de um dos [integrantes] do grupo, essas mortes foram por vingança. Duas das pessoas têm várias passagens pela polícia por roubo. A mulher era esposa de alguém que está preso no presídio, um dos líderes da organização criminosa”, contou.

Rui disse que a polícia está procurando pelos homens que cometeram o crime. Nesta terça-feira, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) informou que os corpos de Ana Paula e Diógenes foram retirados pelas famílias para serem sepultados em Saubara, enquanto o de Suedson seguiu para Pirajá.

Já o corpo do bebê continua sem identificação no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), aguardando a família.