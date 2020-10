Chacina deixa quatro mortos na zona rural de Serra Preta, na Bahia

Quatro jovens com idades de 19 a 26 anos foram mortos em uma chacina na zona rural de Serra Preta, na Bahia, na manhã da terça-feira (20). As vítimas são os irmãos Einan Duarte, 19 anos, e Eiran Duarte, 21 anos, e Kelvys Silva Santana, 19 anos, e Dêivid Luis dos Santos, 26 anos.

De acordo com a Polícia Militar, os quatro foram achados com mãos e pés amarrados no distrito do Bravo, já próximo à cidade de Ipirá. Eles foram mortos a tiros.

A Polícia Civil afirma que os quatro seriam membros de uma quadrilha de tráfico de drogas na região. Na véspera da chacina, eles trocaram tiros com um desafeto do loteamento Galdino, que fica no Bravo, onde moravam, o que a polícia acredita ter ligação com o crime.

Agentes da 57ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) encontraram os corpos após uma denúncia. Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira.

A delegacia da cidade investiga o caso.