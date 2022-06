Chacina deixa seis pessoas mortas em Petrolina, na divisa com a Bahia

Ao menos seis pessoas foram assassinadas no bairro Palhinhas, em Petrolina, Sertão de Pernambuco, na madrugada desta sexta-feira (17).

De acordo com a Rádio Jornal Petrolina, as vítimas eram duas mulheres e quatro homens.

Os criminosos teriam chegado atirando no local onde estavam 14 pessoas, por volta da meia-noite. Além dos seis mortos, outras pessoas ficaram feridas.

A repórter Edjane Almeida ouviu a irmã de um homem que foi baleado na ocasião.

“Fiquei sabendo através dos meus parentes que mandaram mensagem me avisando. Daí, liguei para uma pessoa e ela me disse que meu irmão estava no Traumas (Hospital Universitário). Graças a Deus ele sobreviveu, ele foi ferido no braço”, disse a mulher.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que investigações foram iniciadas pela Delegacia de Petrolina e seguem até esclarecimento do caso.

"As vítimas, seis pessoas: três homens, uma mulher e duas pessoas ainda não identificadas, com idades entre 35 e 74 anos, deram entrada em uma unidade hospitalar local, com perfurações de arma de fogo, após serem encontradas em uma residência no bairro Parque Bandeirante, em Petrolina. As vítimas vieram a óbito em seguida", diz a polícia.