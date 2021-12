Uma chacina na região da Sapiranga, em Fortaleza no Ceará, deixou cinco pessoas mortas noite de sexta-feira (24), véspera de Natal. As vítimas são todos homens. Mais seis vítimas foram socorridas. O crime ocorreu no Campo do Alecrim. Policiais estão no local.

O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que está apurando o caso.

Esta matéria será atualizada conforme haja novas informações.