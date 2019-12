Chacina na Juracy Magalhães: corpo de bebê está ignorado no IML

Uma das vítimas da chacina que ocorreu no último sábado (14), na Avenida Juracy Magalhães Júnior, o corpo do menino de um ano, aproximadamente, está com identidade ignorada no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).

Outros dois corpos, de Ana Paula Ramos da Silva, 18, e Diógenes Rosário da Rocha, 29; também estão no IMLNR a espera da identificação dos familiares. Já o mototaxista, Suedson Oliveira Coelho, 38, teve o corpo necropsiado e espera os parentes para ser retirado do Instituto.

No último sábado, os três adultos foram mortos na via de acesso da avenida para o condomínio de luxo Vale do Loire, no Horto Florestal. O bebê foi atingido por um tiro e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde faleceu. Não foi informada qual a relação da criança com os adultos que foram mortos no local.

Esta foi a segunda chacina que ocorreu em Salvador em um intervalo de menos de 48 horas. Na sexta-feira (13), quatro motoristas de aplicativo de transporte foram assassinados na comunidade Paz e Vida, na Mata Escura.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados por populares, por volta das 17h50, quando faziam rondas na região. Segundo a polícia, a informação era que homens armados em um veículo Fiat, modelo Linea, cor branca, desembarcaram no local retirando do carro uma mulher e dois homens e, em seguida, atingindo as vítimas com disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a polícia, no local os policiais foram informados que entre as vítimas havia também uma criança. Após o crime, policiais realizaram rondas na região, mas ninguém foi preso.

Suedson usava um colete de mototaxista e foi encontrado amordaçado. Além disso, ele e Diógenes também estavam com os braços amarrados. No local do crime havia muitas marcas de sangue. O corpo do mototaxista estava caído no meio da rua, enquanto os das outras duas vítimas estavam na calçada. A área foi isolada.

O diretor do Sindicato dos Mototaxistas (Sindimoto), Gilson Damasceno, informou que o Suedison teria tirado a licença para trabalhar como mototaxista em 2018.

A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Um policial que estava no local, que pediu para não ser identificado, disse que há a suspeita de que os homens mortos tenham sido sequestrados em Narandiba por três indivíduos em um carro branco e mortas no local.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier