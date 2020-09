Chadwick Boseman, o Pantera Negra, cortou o próprio salário para colega ganhar mais

A atriz Sienna Miller, que contracenou com o também ator Chadwick Boseman no filme de terror “Crime Sem Saída” (2019), decidiu compartilhar com o público uma história sobre os bastidores do longa, e a declaração revelou ainda mais do lado generoso do astro, que morreu há um mês, vítima de um câncer de cólon. .

“Eu acho que todo mundo já sabe que Hollywood não paga o mesmo a homens e mulheres, e quando me ofereceram este filme eu pedi um salário que o estúdio não queria pagar. [...] Então Chadwick, que era produtor, doou parte do seu salário para que eu ganhasse o que queria”, contou.

Ela explicou que o próprio Chadwick foi quem a convidou para fazer o filme. "Ele era um fã do meu trabalho, o que foi incrível de saber, porque obviamente eu também o admirava, dez vezes mais”, disse.

Sienna Miller disse que chegou a hesitar em aceitar o convite porque sua filha pequena estava numa fase prestes a começar a escola e a atriz também sentia que precisava de férias após trabalhar ininterruptamente por anos. "Então, decidi que só faria o filme se me pagassem o que eu valho", comentou. “Ele me disse: 'Você vai receber o dinheiro que merece'”, revelou.

A atriz comentou ainda que, para ela, era impossível acreditar que outro homem em Hollywood se comportaria dessa forma respeitosa.