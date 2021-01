Chama todo mundo! Artistas baianos se movimentam para promover primeiro Carnaval virtual do Brasil  

Sem Carnaval em fevereiro, artistas farão apresentações através de plataformas digitais (Foto: Paulo Aguiar/divulgação)

Com a não realização do Carnaval por causa da pandemia do novo coronavírus, artistas baianos estão unindo forças para promover uma grande festa virtual, entre os dias 13 e 16 de fevereiro. Ivete Sangalo e Claudia Leitte irão fazer um “arrastão” online, com figurinos exuberantes e super produção, no dia 13 de fevereiro (sábado). “Vamos homenagear muita gente”, disse Ivete, anteontem, através das redes sociais. Bell Marques também fará o mesmo. O cantor prometeu um grande show, batizado de Meu Carnaval, através do YouTube. Está previsto para o dia 14 de feveiro (domingo), às 16h, horário que o Bloco Camaleão iniciaria o seu desfile.

Nas redes sociais, o Olodum também confirmou sua live, mas ainda não informou o dia e horário. A expectativa é que, mantendo a tradição, a banda faça a apresentação na tarde do domingo que seria de folia. O trio Léo Santana, Parangolé e Harmonia fará uma super live chamada “Encontro”, que também vai rolar nos dias de Carnaval, com data e horário a serem definidos. Os empresários estão fechando projetos e prospectando patrocínios – a expectativa é movimentar o período, com segurança, evitando qualquer tipo de aglomeração.





Temporada baiana

Quem esteve em Salvador, recentemente, foi o economista Sergio Rial, presidente do Banco Santander Brasil. Na cidade, aproveitou para descomprimir as tensões de 2020, ano em que o Santander fechou 91 agências e fez demissões de mais de 2 mil postos de trabalho no país.

Durante a estada, Sérgio também reviu amigos e jantou nos principais restaurantes da capital, além de sair de barco pela Baía de Todos os Santos.





Eva Pena Cal e Fause Haten (Foto: Alô Alô Bahia)

Parceria de peso

No ano em que completa duas décadas dedicadas à arte, a Pena Cal vai dar um presente à Salvador. Ainda no primeiro semestre, a galeria comandada por Eva Pena Cal vai apresar um lado do estilista Fause Haten que muitos baianos ainda não conhecem. A parceria foi selada ontem e deve trazer muitos frutos. “Eu já acompanhava a trajetória dele, vi que estava enveredando pelas artes cênicas e performáticas, mas esse encontro me pegou de surpresa porque não imaginei que ia me deparar com um artista tão completo, de tanta sensibilidade e alma”, comenta a marchant e galerista, que representa em seu espaço nomes como Fátima Tosca, Guto Esteves, Menotti e Ronald Lago. “Fause produz obras conceituais, trabalhadas com as matérias primas que ele mais usa enquanto estilista, que são os tecidos e os alfinetes. Vamos trazer a passarela para dentro da galeria”, antecipa.





Novo empreendimento

Ao lado da esposa Licia Loureiro, o empresário Reynaldo Loureiro, CEO do grupo que administra a Bahia Marina, recebeu poucos convidados para almoço, durante o fim de semana, quando apresentou o seu novo empreendimento, a Ilha Bimbarras, que fica na Baía de Todos os Santos, na região de São Francisco do Conde. O empreendimento está sendo instalado em uma área de mais de 821.524,60m2 e contará com 18 sítios, que poderão ser divididos em glebas de 3 a 5 mil m2.

Salvador ganha consultoria para segmento de bares e restaurantes

Com a pandemia do novo coronavírus, bares e restaurantes de todo o país precisaram adotar medidas para receber seus clientes com segurança. Nesse momento de mudanças, o suporte de uma assessoria ajuda a tomar decisões. Foi pensando nisso que o sommelier formado pelo Instituto da Cerveja Brasil Vinicio Carvalho, o jornalista Alexandre Afonso, a designer Paula Yoshie e a especialista em Marketing e Branding Lorena Assis de Carvalho se uniram para criar a Sivuplê, uma consultoria especializada em soluções integradas de negócio e comunicação para o segmento.

“Nossa equipe tem na bagagem importantes trabalhos no ramo de bar e restaurantes em Salvador, como o The Bunker – Beer Culture, bar de cervejas especiais que foi eleito revelação no ano de sua inauguração e melhor bar de Salvador no ano seguinte”, explica Vinicio. “Nosso foco é direcionar os clientes para compreenderem melhor a realidade do mercado através de um trabalho estratégico que visa ajudar ou corrigir o negócio, alavancando resultados”, acrescenta.

Reposicionamento

Mais uma grande construtora baiana que esteve no olho do furacão durante a Operação Lava Jato vai mudar de nome, visando um "recomeço" simbólico. Depois da Odebrecht, que em dezembro trocou o seu nome para NovoNor, apresentando nova marca, agora é a vez da OAS, fundada em 1976. Já fora da recuperação judicial, o grupo controlado pela família Mata Pires passa a se chamar Metha.

Outlet temporário

As empresárias Sabrina e Carolina Furtado, que comandam a Martha Paiva, na Av. Paulo VI, transformaram um dos espaços da loja em um outlet temporário. Nas araras, peças com descontos de 70%, que incluem desde moda casual até os vestidos exclusivos de moda festa. “Vamos deixar essa seção à disposição de nossas clientes durante todo o mês de janeiro”, prometeu Sabrina.





Números

Mais de 382 mil pessoas assistiram o vídeo da Orquestra Sinfônica da Bahia tocando a música “Bum Bum Tam Tam” no Instagram do site Alô Alô Bahia. Se ainda não viu, cola lá ( @sitealoalobahia) e confere - a publicação, inclusive, foi compartilhada pelo Instituto Butantan e viralizou em multiplataformas.