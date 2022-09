Chamada de isentona, Ivete Sangalo se posiciona politicamente no Rock in Rio

A cantora Ivete Sangalo, que sempre fica em cima do muro e nunca comenta nada sobre política, resolveu se posicionar sobre as eleições de 2022, justamente no Rock in Rio, na noite deste domingo (11). Em um show histórico, que contou com participação do filho Marcelo, a artista iniciou um desabafo sobre como as famílias brasileiras deveriam cuidar dos seus filhos.

"Comecei com as vozes das minhas filhas e o meu filho veio cantar comigo. Poder ter os seus filhos e se orgulhar deles é um privilégio muito grande. Vê-los crescer sem medo pelos privilégios que são dados a gente. E quando eu coloco os meus filhos aqui no palco eu fortaleço a relação das mães e seus filhos. Toda mãe tem direito de deixar os seus filhos crescerem com liberdade, dignidade, direitos, amor e educação", disse.

Enquanto comentava, a plateia gritava "fora Bolsonaro" aos quatro cantos do festival. Em um determinado momento do discurso, Ivete iniciou os primeiros acordes da canção 'Todo Mundo Vai' e disparou que um novo tempo estava chegando no Brasil, puxando todo o ar dos pulmões para falar que nas eleições tudo iria mudar. "Dia 2 [de outubro] vamos mudar tudo".

Vale lembrar que, em 2021, Ivete Sangalo deu sua primeira iniciativa para um possível posicionamento político quando puxou o coro da plateia em um show na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, que gritavam "Ei Bolsonaro, vai tomar no c*". Entre uma frase e outra, a baiana ainda brincou: "Não ouvi, está baixinho". Os fãs, declamando mais alto, ouviram ainda um deboche da cantora. "Vai acabar escutando de tão alto que foi", comentou.